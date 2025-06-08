Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¡ÊËÉ±Ò¾ÊÅý¹çËëÎ½´ÆÉôÄó¶¡¡Ë

¡¡ËÉ±Ò¾ÊÅý¹çËëÎ½´ÆÉô¤Ï8Æü¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤¬7¡Á8Æü¡¢ÆîÄ»Åç¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Î²­¹ç¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¤ò¹Ò¹Ô¤·¡¢ÅëºÜ¤¹¤ëÀïÆ®µ¡¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÎÈ¯Ãå¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶õÊì¤¬Æ±³¤°è¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£Ãæ¹ñ³¤·³¤¬ÆüËÜ¼þÊÕ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³ÈÂç¡¢³èÈ¯²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¤ä·Ù²ü´Æ»ë¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢ÆîÄ»Åç¤ÎÆîÀ¾Ìó300¥­¥í¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡ÊEEZ¡ËÆâ¤Ç¡¢ÎËÇ«¤¬¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï¤Ê¤É3ÀÉ¤È¶¦¤Ë¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¡£ÎËÇ«¤Ï¤µ¤é¤ËÆîÀ¾¤Ë¿Ê¤ß¡¢8Æü¤ËÈ¯Ãå´Ï¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£

¡¡ÎËÇ«¤Ï5·î²¼½Ü¡¢²­Æì¼þÊÕ¤ÎÅì¥·¥Ê³¤¤äÂÀÊ¿ÍÎ¤ÇÈ¯Ãå´Ï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¸å¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤òÆî¿Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆîÄ»Åç²­¤ËËÌ¾å¤·¤Æ¤­¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£

¡¡ÎËÇ«¤Ïµì¥½Ï¢À½¶õÊì¤ò²þ½¤¤·¡¢2012Ç¯9·î¤Ë½¢Ìò¤·¤¿Ãæ¹ñ½é¤Î¶õÊì¡£Á¥¼ó¤Ë·¹¼Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¹¥­¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¼°¤Î¹ÃÈÄ¤òÈ÷¤¨¤ë¡£ºòÇ¯9·î¡¢²­Æì¸©¤ÎÀ¾É½Åç¤ÈÍ¿Æá¹ñÅç¤Î´Ö¤òÄÌ²á¤·¡¢Ãæ¹ñ¶õÊì¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ÎÀÜÂ³¿å°è¤ò¹Ò¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£

ÆüËÜ¡¢ÆîÄ»Åç¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç