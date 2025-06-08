¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¹ÓÌÚÍ¥Æà¤Ï3°Ì¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¡×½éV¹âÌî¤ÈÆ±ÁÈ¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡Ë
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯6·î8Æü¡¡¿·³ã¸©¡¡¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹CC¡á6339¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Î¹ÓÌÚÍ¥Æà¡Ê20¡áSky¡Ë¤Ï6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢3¥Ü¥®¡¼¤Î69¤Ç²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤È5ÂÇº¹¤ÎÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¡¢3°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¡Öº£½µ¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢2½µÁ°¤Î²ù¤·¤µ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£º£½µ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÆâÍÆÅª¤Ë²ù¤·¤¤¡×
¡¡2½µÁ°¤Î¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¤Ïº´µ×´Ö¼ëè½¤ÈÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ÀË¤·¤¯¤â½éÍ¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤ºÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢Êø¤ì¤ëÆü¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç½éV¤ò¾þ¤Ã¤¿¹âÌî¤È¤ÏÆ±ÁÈ¤Ç²ó¤ê¡¢¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ä¿Í¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¤âÆþ¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡³Î¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë½éV¡£¡ÖÍè½µ¤âÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£