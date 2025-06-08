Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ö¼«Ê¬¤ÏÁ´ÉôÁÀ¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¡×È½Äê¾¡Íø¤ÇÀ¤³¦½éÄ©Àï¤Ø¡ÖÀ¨¤¤¤È¤³¤í¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡¡WBC1°Ì¡¦WBA2°Ì¡¦WBO2°Ì¡¦IBF4°Ì Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý¡Ë¡ã10²óÀï¡äWBA6°Ì ¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó(¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ)¡Ê2025Ç¯6·î8Æü¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¡Ë
WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê26¡áÄë·ý¡Ë¤¬À¤³¦Á°¾¥Àï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£WBAÀ¤³¦Æ±µé6°Ì¤Î¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¡Ê29¡á¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤Î´°¾¡¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é7Ï¢¾¡¤Ç11·î¤Ë·×²è¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦½éÄ©Àï¤Ø¤Î¡È¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡É¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥³¥¢¤Ç¤¤¤¦¤È¤Û¤ÜÁ´¥é¥¦¥ó¥É¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¿ô»ú¤è¤êÃæ¿È¡×
¡È¿ÀÆ¸¡É¤ÏÀ¤³¦Á°¾¥Àï¤Ç´°¾¡¤·¤¿¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ú¤ä¤«¤ÊÎÐ¤Î¥¬¥¦¥ó¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤ÆÀ¤³¦Á°¾¥Àï¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Æá¿ÜÀî¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢1R¤«¤é±¦¥¸¥ã¥Ö¤¬¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£±¦¥¸¥ã¥Ö¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¶¯Îõ¤Êº¸¥Ñ¥ó¥Á¤ä¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï4R¡£Â¤ò»ß¤á¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤¦¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¶öÁ³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Çº¸¤Þ¤Ö¤¿ÉÕ¶á¤«¤éÎ®·ì¤·¤¿¡£5R°Ê¹ß¤âÀÜ¶áÀï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶¯Îõ¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£6R¤Ë¤Ï¤·¤ã¤¬¤ó¤À¾õÂÖ¤«¤é¾ºÎµ·ý¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°º¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡7R½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥»¥³¥ó¥É¤«¤é¡ÖÀ¤³¦¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµÍý¤À¤«¤é¤Ê¡£Îý½¬¤ÎÈ¾Ê¬¤â½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤È³å¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¤¦¤Þ¤¯¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÍÍø¤Ë»î¹ç¤òÅ¸³«¤·¤Æ¡¢10¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£99¡¼91¤¬2¿Í¡¢100¡¼90¤Î¥Õ¥ë¥Þ¡¼¥¯¤¬1¿Í¤ÎÈ½Äê3¡½0¤Î´°¾¡¤Ç¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤«¤é°ìÊâ²¼¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¤È»×¤¦¡£Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Ç¤¢¤ë°Ê¾åµá¤á¤é¤ì¤ë¥â¥ÎÂç¤¤¤¤·¡¡ÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¸«Êý¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£2Ç¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ä¤Ã¤Æ±ü¿¼¤µ¤Ë¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï2²ó¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤È·ì¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤ÆÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ®·ì¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé2ÃÄÂÎÅý°ìÀï¤Ï¡¢¡¡WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM¡¦T¡Ë¤¬IBFÆ±µé²¦¼Ô¡¦À¾ÅÄÎ¿Í¤¡Ê28¡áÏ»Åç¡Ë¤È¤ÎÌµÇÔÂÐ·è¤Ë¾¡¤Á¡¢¼«¿È½é¤Î²¦ºÂÅý°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ë10ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦Àï¤ÇWBC²¦ºÂ4ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¤âÀ®¸ù¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é31Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Å·¿´¤Ï»î¹ç¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ¨¤¤¤È¤³¤í¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¾¡¤Æ¤Æ¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤½øÈ×¤«¤éÁ´ÎÏ½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÏÁ´ÉôÁÀ¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¡£¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É°ìÊâ°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¤³¦½éÄ©Àï¤ØÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£