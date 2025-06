ABEMAで放送された『ヒプムビ the Party!夏も情報も先取りスペシャル!』内にて、<ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 11th LIVE≪Final D.R.B≫>(以下、11thライブ)が9月・10月に開催されることが発表された。 観客の投票によってラップバトルの勝敗が変わるインタラクティブ映画として現在大ヒット上映中の映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』(以下、ヒプムビ)。6月11日(水)には劇中楽曲を網羅した映画音楽集『MIC AS ONE』が発売される。 そんな中で発表された11thライブは、ヒプムビ劇中で繰り広げられるファイナルディビジョン・ラップバトルFirst Stage瓩梁仞錺ードとなるディビジョン組み合わせで開催されることが明らかになった。 9月6日(土)・7日(日)に京王アリーナ TOKYO(武蔵野の森総合スポーツプラザ)にて「Fling Posse& 麻天狼」公演が、続いて、9月20日(土)21日(日)日本工学院アリーナにて「MAD TRIGGER CREW & どついたれ本舗」公演が、そして、10月4日(土)・5日(日)に同じく日本工学院アリーナにて「Buster Bros!!! & Bad Ass Temple」公演がそれぞれ開催される。 公演チケットは、ヒプマイ公式ファンクラブ「HYPSTER」にて、6月9日(月)18時より最速先行抽選受付がスタート。詳細はヒプマイ公式サイトにて。 また、『ABEMA PPV』にてヒプムビの独占初放送も決定した。こちらは2025年6月22日(日)・6月29日(日)・7月6日(日)・7月13日(日)の全4回、各日20時より放送される。PPV限定特典も用意されているので、詳しくはABEMA公式サイトをチェックしてほしい。 さらに、ヒプムビの大ヒットとヒプノシスマイクが9月2日(火)に8周年を迎えることを記念し、8月9日(土)〜9月7日(日)には池袋のLIVEエンターテインメントビル「Mixalive TOKYO」9階の「Live Cafe Mixa」にて、<ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 8th ANNIVERSARY CAFE』の開催も決定した。 <ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 11th LIVE≪Final D.R.B≫> ■開催日程/会場/出演情報 2025年9月6日(土)16時00分 開場 / 17時00分 […]

The post ヒプマイ、9月・10月に11thライブ≪Final D.R.B≫開催決定 first appeared on BARKS.