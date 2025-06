フェミニンを愛する全レディへ、レディスタイルに欠かせない“百花ブランド”を総まとめ!「王道フェミニンな らこのブランド」「スタイルアップを叶えてくれるから好き」「ここの服は記念日に欠かせない」……etc. 百花レディたちのレビューとともに参考にすれば、きっと新たなお気に入りのブランドに出会えるはず♪

【JILL by JILL STUART】の今っぽさ&令嬢ライクなときめきデザインが魅力

【JILL by JILL STUART】のお気に入りポイント!

「令嬢気分を味わいたい日の御用達ブランド♡」(美人百花Flowers5期生 八木友理恵さん/27歳)

王道アイテムを鮮度高く着こなせるデザイン性が魅力

出典: 美人百花.com

レディの定番アイテム、襟付きワンピをアシメカラーでプチモードな雰囲気に更新。

ワンピース\21,230/JILL by JILLSTUART バッグ\12,800/オリエンタルトラフィック(ダブルエー) パンプス\12,100/アルテミス by ダイアナ(ア

ルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店)

爽やかなミントストライプが初夏の令嬢スタイルを兼任

出典: 美人百花.com

ウエストのタックや後ろリボンでスタイルアップも狙える優れ物。袖のカットワークレースもエレガント♡

ワンピース\18,480/JILL by JILLSTUART バッグ\56,100/ケイト・スペード ニューヨーク(ケイト・スペード カスタマーサービス)パンプス\7,700/オリエンタルトラフィック(ダブルエー)

掲載:美人百花2025年5月号『「美人百花系ブランド」を大解剖』

撮影/志田裕也 スタイリング/井関かおり 文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部