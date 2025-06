■ボクシング バンタム級10回戦 那須川天心(WBC1位) VS ビクトル・サンティリャン(WBA6位)(8日、東京・有明コロシアム)

WBC世界バンタム級1位の那須川天心(26、帝拳)がWBA同級6位のビクトル・サンティリャン(29、ドミニカ共和国)とノンタイトル戦を行い、10ラウンドを戦い3−0の判定勝利を収めた。これで天心は、2023年4月のボクシングデビュー戦から負けなしの7戦全勝となった。

チケットは完売し会場は満員の観客で埋め尽くされた。午後7時28分、髪を黒く染め、右側頭部に「天」の字を刈り込んだ天心が入場。2023年4月のボクシングデビューから2年2か月、キックボクシングからの転向7戦目で、初めてサウスポーとの対戦となった。

天心は序盤からスピード感あふれる動きで、速い右のジャブを打ちこんでいく。相手の大振りなフックも見切ってかわすなど冷静そのもの。第4ラウンド(R)、互いに打ちあった所で、天心は左の眉の下から出血。それでもひるまず左のストレートを打ち込む。

第5R、天心の左ストレートが相手の顔面にクリーンヒット。第6Rにはジャンピングアッパーを決めるなど接近戦を挑む天心。しかし相手も右目の上が腫れあがるが、ガードを固めて応戦、一進一退の攻防が続く。第9Rの終盤には天心の強烈な左が相手の顔面を捉えたが、ダウンまでは奪えず。第10Rをは両者の激しい打ち合いとなったが、倒れることなく判定決着となった。

【那須川天心の全成績】

2023年4月8日 VS与那覇勇気 6回判定勝ち

9月18日 VS L.グスマン 8回判定勝ち

2024年1月23日 VS L.ロブレス 3回TKO勝ち

7月20日 VS J.ロドリゲス 3回TKO勝ち

10月14日 VS J.アシロ 10回判定勝ち

2025年2月24日 VS J.モロニ― 10回判定勝ち

6月8日 VS V.サンティリャン 10回判定勝ち