セリエAの英語版公式Xは7日、 パルマ GK鈴木彩艶が2月16日に披露したスーパーセーブのプレー動画とともに「これが2024-25シーズンのベストセーブだったのか?」と投稿した。多くのファンから再脚光を浴びている。鈴木は2月16日のローマ戦で後半6分、FWマティアス・スーレにペナルティエリア内右からシュートを放たれるも右手で死守。しかしこぼれ球がファーサイドのMFアナス・サラー・エディンのもとへ転がってしまった。それでも絶体絶命の状況になる中、鈴木は1本目のシュートセーブから素早く立ち上がって足を運び、ゴールライン上で2本目もセーブするスーパープレーでピンチを回避した。

Was this the save of the 2024/25 season? ‍ pic.twitter.com/UbSsgs6QH8