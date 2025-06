櫻坂46の12thシングル「Make or Break」(6月25日発売)ミュージックビデオが、6月10日(火)の22時からYouTubeプレミア公開されることが決定した。 本作から新メンバー四期生がシングル活動へ参加し、6月12日には有明アリーナでの<櫻坂46四期生 First Showcase>を控えるなど新たな勢いの中にいる櫻坂46。いよいよリリースを間近に控え、12thシングル「Make or Break」の全容が徐々に明らかになってきた。 櫻坂46は本作を引っ提げ、今夏ドームツアー<5th TOUR 2025 “Addiction”>および幕張イベントホールでの<12th Single BACKS LIVE!!>を開催する。 12thシングル「Make or Break」発売日:2025年6月25日(水)-CD Package-http://sakurazaka46.lnk.to/20250625_MakeorBreak_PKG-Streaming & Download-https://sakurazaka46.lnk.to/Shindafuri 【Blu-ray付き】初回仕様限定盤 TYPE-A / SRCL-13360〜13361 / ¥2,000 (tax in)初回仕様限定盤 TYPE-B / SRCL-13362〜13363 / ¥2,000 (tax in)初回仕様限定盤 TYPE-C / SRCL-13364〜13365 / ¥2,000 (tax in)初回仕様限定盤 TYPE-D / SRCL-13366〜13367 / ¥2,000 (tax in) ・初回仕様限定盤・封入特典応募特典シリアルナンバー封入メンバー生写真(各TYPE別より1枚ランダム封入) 【通常盤/CDのみ】CD only / SRCL-13368 […]

