セカンドバッカーが新曲「告白」のミュージックビデオを公開した。 ◆「告白」MV セカンドバッカーは、こうへい(G, Vo)、まさみ(Dr)の2人組で、メンバーのTikTokフォロワーは合計120万人を超えるSNS発のバンド。6月4日には「告白」を配信リリースした。同曲は「好き」という気持ちを伝えたい切ない恋心を描いた、誰もが味わったことのある青春の1ページのような楽曲となっている。 公開された「告白」MVは、学園ショートドラマ『ハル学園』等で話題の”HA-LU”とのコラボレーションで制作され、楽曲の世界観で進行する学園ドラマと、主人公の想いが溢れ出したかのようなメンバーの演奏シーンが入り混じる作品に仕上がった。 セカンドバッカーは今後、8月6日に初の全国流通盤となるEP「言えなかったことばっかりだった。」のリリースし、EPを引っ提げてバンド史上初となる全国ツアーを開催する。ツアーは現在オフィシャルチケット先行受付中だ。受付期間は6月15日23:59まで。 「告白」 配信中https://secondbacker.lnk.to/kokuhaku EP「言えなかったことばっかりだった。」2025.8.6 (web) Release・タワーレコード限定グッズ付き盤:3,850円(tax in)・通常盤:2,200円(tax in) [収録曲]1.告白2.犬とバカ猫3.片思い4.昔話5.嵐の夜に6.夜露死苦 ▼初回プレス限定封入特典:セカンドバッカード(全4種ランダム) ▼タワーレコード早期予約特典:直筆サイン入りイラストステッカー※6月15日(日)までにご予約されたお客様対象 ▼法人別 先着予約購入特典・Amazon:メガジャケ・セブンネットショッピング:オリジナルアンブレラマーカー・楽天ブックス:オリジナルジャケ写缶バッジ※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典は終了する可能性がございます。※一部店舗に取扱いのない店舗がございます。ご予約・ご購入時にご確認下さい。※ECサイトでご予約の場合、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文下さい。https://lnk.to/secondbacker_1stEP <セカンドバッカー EPリリースツアー「言えなかったことばっかりだった。」>08月30日(土) 名古屋JAMMIN(ワンマン) 開場17:00/開演17:3009月06日(土) 仙台enn 2nd(対バンあり) 開場17:00/開演17:3009月13日(土) 福岡Queblick(対バンあり) 開場17:00/開演17:3009月14日(日) 広島ALMIGHTY(対バンあり) 開場17:00/開演17:3009月20日(土) 大阪ANIMA(ワンマン) 開場17:00/開演17:3009月21日(日) 高松sound space RIZIN’(対バンあり) 開場17:00/開演17:3010月05日(日) 新潟CLUB RIVERST(対バンあり) 開場17:00/開演17:3010月18日(土) 札幌Bessie Hall(対バンあり) 開場17:00/開演17:3010月21日(火) 恵比寿LIQUIDROOM(ワンマン) 開場18:00/開演19:00 ・チケット:前売り3,900円(ドリンク代別)・オフィシャル1次先行:6月15日(日)23:59までhttps://w.pia.jp/t/secondbacker-tour/ 関連リンク◆セカンドバッカー オフィシャルサイト◆セカンドバッカー オフィシャルYouTube◆セカンドバッカー オフィシャルX◆セカンドバッカー オフィシャルInstagram◆セカンドバッカー オフィシャルTikTok

The post セカンドバッカー、新曲「告白」MVは学園ショートドラマで話題のHA-LUとコラボ first appeared on BARKS.