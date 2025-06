「Man cold」の意味は？風邪にまつわるフレーズではあるけれど…！？

果たして、正解は?

正解は「男性が風邪をひいたときに、実際よりも大げさに振る舞うこと」でした!

「Man cold」は、普通の風邪でもまるで重病かのようにふるまう男性のことを指します。

「My boyfriend has a man cold again. he’s acting like he needs an ambulance.」

(彼氏がまたマン・コールド。まるで救急車が必要みたいな騒ぎぶり)

あなたはわかりましたか?

