6月8日午後6時58分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さは約60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、茨城県日立市と笠間市です。

【写真を見る】茨城で最大震度3 千葉などでも揺れ 茨城県北部が震源 マグニチュード3.8の地震 津波の心配なし【地震情報】

【各地の震度詳細】

■震度3

□茨城県

日立市 笠間市

■震度2

□茨城県

水戸市 常陸太田市 高萩市 ひたちなか市 常陸大宮市 小美玉市 城里町 東海村 大子町 土浦市 石岡市 桜川市

□福島県

矢祭町 玉川村 浅川町

□栃木県

茂木町

■震度1

□千葉県

香取市 野田市 成田市 鎌ケ谷市 白井市

□茨城県

北茨城市 那珂市 茨城町 大洗町 下妻市 取手市 つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市 守谷市 筑西市 稲敷市 かすみがうら市 行方市 鉾田市 美浦村

□福島県

白河市 須賀川市 田村市 鏡石町 泉崎村 棚倉町 古殿町 小野町 いわき市

川内村 浪江町

□栃木県

宇都宮市 真岡市 栃木さくら市 那須烏山市 下野市 益子町 市貝町 芳賀町 壬生町 栃木那珂川町 日光市 大田原市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。