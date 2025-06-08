茨城で最大震度3 千葉などでも揺れ 茨城県北部が震源 マグニチュード3.8の地震 津波の心配なし【地震情報】
6月8日午後6時58分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さは約60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、茨城県日立市と笠間市です。
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■震度3□茨城県 日立市 笠間市
■震度2□茨城県
□福島県矢祭町 玉川村 浅川町
□栃木県茂木町
■震度1□千葉県 香取市 野田市 成田市 鎌ケ谷市 白井市
□茨城県北茨城市 那珂市 茨城町 大洗町 下妻市 取手市 つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市 守谷市 筑西市 稲敷市 かすみがうら市 行方市 鉾田市 美浦村
□福島県白河市 須賀川市 田村市 鏡石町 泉崎村 棚倉町 古殿町 小野町 いわき市 川内村 浪江町
□栃木県宇都宮市 真岡市 栃木さくら市 那須烏山市 下野市 益子町 市貝町 芳賀町 壬生町 栃木那珂川町 日光市 大田原市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報が発表され次第、情報を更新します。