茨城県で最大震度3の地震 茨城県・日立市、笠間市
8日午後6時58分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、茨城県の日立市と笠間市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□茨城県
日立市 笠間市
■震度2
□茨城県
水戸市 常陸太田市 高萩市
ひたちなか市 常陸大宮市 小美玉市
城里町 東海村 大子町
土浦市 石岡市 桜川市
矢祭町 玉川村 浅川町
□栃木県
茂木町
■震度1
□茨城県
北茨城市 那珂市 茨城町
大洗町 下妻市 取手市
つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市
守谷市 筑西市 稲敷市
かすみがうら市 行方市 鉾田市
美浦村
□福島県
白河市 須賀川市 田村市
鏡石町 泉崎村 棚倉町
古殿町 小野町 いわき市
川内村 浪江町
□栃木県
宇都宮市 真岡市 栃木さくら市
那須烏山市 下野市 益子町
市貝町 芳賀町 壬生町
栃木那珂川町 日光市 大田原市
□千葉県
香取市 野田市 成田市
鎌ケ谷市 白井市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。