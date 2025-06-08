8日午後6時58分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の日立市と笠間市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□茨城県

日立市 笠間市

■震度2

□茨城県

水戸市 常陸太田市 高萩市

ひたちなか市 常陸大宮市 小美玉市

城里町 東海村 大子町

土浦市 石岡市 桜川市





□福島県矢祭町 玉川村 浅川町□栃木県茂木町

■震度1

□茨城県

北茨城市 那珂市 茨城町

大洗町 下妻市 取手市

つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市

守谷市 筑西市 稲敷市

かすみがうら市 行方市 鉾田市

美浦村



□福島県

白河市 須賀川市 田村市

鏡石町 泉崎村 棚倉町

古殿町 小野町 いわき市

川内村 浪江町



□栃木県

宇都宮市 真岡市 栃木さくら市

那須烏山市 下野市 益子町

市貝町 芳賀町 壬生町

栃木那珂川町 日光市 大田原市



□千葉県

香取市 野田市 成田市

鎌ケ谷市 白井市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。