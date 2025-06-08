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8日午後6時58分ごろ、茨城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の日立市と笠間市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□茨城県
日立市　笠間市

■震度2
□茨城県
水戸市　常陸太田市　高萩市
ひたちなか市　常陸大宮市　小美玉市
城里町　東海村　大子町
土浦市　石岡市　桜川市

□福島県
矢祭町　玉川村　浅川町

□栃木県
茂木町

■震度1
□茨城県
北茨城市　那珂市　茨城町
大洗町　下妻市　取手市
つくば市　茨城鹿嶋市　潮来市
守谷市　筑西市　稲敷市
かすみがうら市　行方市　鉾田市
美浦村

□福島県
白河市　須賀川市　田村市
鏡石町　泉崎村　棚倉町
古殿町　小野町　いわき市
川内村　浪江町

□栃木県
宇都宮市　真岡市　栃木さくら市
那須烏山市　下野市　益子町
市貝町　芳賀町　壬生町
栃木那珂川町　日光市　大田原市

□千葉県
香取市　野田市　成田市
鎌ケ谷市　白井市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。