¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®3Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¢µÜºêñ¥¤¬2·³ºå¿ÀÀï¤ÇÍ£°ì¤ÎÌµ°ÂÂÇÅêµå¡¡Î¾¥Á¡¼¥à·×30°ÂÂÇ¤ÎÍðÂÇÀï¤ÎÃæ¤Ç¥¥é¥ê¤È¸÷¤ëÅêµå
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯10¡½17ºå¿À¡Ê8Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®3Ç¯ÌÜ¡¢µÜºêñ¥Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£6²ó¤«¤é4ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢2²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£Î¾¥Á¡¼¥à30°ÂÂÇ¤ÎÍðÂÇÀï¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬17°ÂÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÍ£°ì¤ÎÌµ¼ºÅÀÅêµå¡£Î¾·³¤Ç¤âÍ£°ì¤ÎÌµ°ÂÂÇÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£¡Öºå¿À¤ÎÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÅÐÈÄ¸å¤Ï½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡6²ó¡£ÃæÀîÍ¦ÅÍ¤òÍ·¥´¥í¡£¤·¤«¤·¡¢»Í»àµå¤Ç1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸¶¸ýÊ¸¿Î¤ò3µå»°¿¶¤ËÀÚ¤ë¤È¡¢Â³¤¯Ìî¸ý¶³Í¤¤òÍ·¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¡Ö»Íµå¤Ï¡Ê¥Ü¡¼¥ë¡Ë°ì¤ÄÊ¬¡Ê³°¤ì¤Æ¡Ë¼ÂÎÏÉÔÂ¡£»àµå¤Ï¡Ê¥³¡¼¥¹¤Î¡ËÀºÅÙ¤ò¤â¤Ã¤È¹â¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£È¿¾ÊÅÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»î¹çÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡×¤È¡¢È¿¾Ê¤È¼ý³Ï¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ÈÆó¤Ä¤ÎÃæÈô¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÍ£°ì¤Î»°¼ÔËÞÂà¡£¡ÖÎÏ¶¯¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¹þ¤à¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤»¤Æ¡¢ÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì±É¹â¤«¤éÅìÇÀÂç¤ò·Ð¤Æ°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È8°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿º¸ÏÓ¡£2023Ç¯1·î¤Ëº¸Éª¤ÎÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡Ë¤ÎºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºòÇ¯6·î¤ËÆþÃÄ¸å½é¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏBÁÈ¡Ê2·³¡Ë¤Ç´À¤òÎ®¤·¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·0¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦65¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤»þ¤â¡¢°¤¤»þ¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢Æü¡¹²¿¤«À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÎý½¬¡¢»î¹ç¤ò´Þ¤á¤Æ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ß¤¿¤¤¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢Æü¡¹·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡£»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿´ü¸Â¤Þ¤Ç¤¢¤ÈÌó2¥«·î¡£¥Ö¥ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤ÇÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë