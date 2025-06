3markets[ ]のメジャーデビューツアー<ゴミ箱から愛をこめて>のツアーファイナル公演が6月7日にZepp Shinjukuにて行われた。到着したレポートをお届けする。 ◆ライブ写真 会場が昨年メジャーデビューを発表したZepp Shinjukuということもあり、開場と同時に多くのファンがフロアでライブ開始を今か今かと待っていた。 フロアが暗転しメンバーが登場するとファンからは大きな歓声が起こり、ボーカルのカザマタカフミがマイクの前に立つと「今日はお前たちに伝えたいことがある、、、」と ライブではお馴染みのMCから始まり「ね。」「レモンx」「サイゼ」と続けてファンを沸かせた。 その後メジャーデビューアルバム『SUPER DUST BOX』に収録されている曲を中心にライブ定番曲を織り交ぜたセットリストで進行し、3markets[ ]らしいトークで会場を楽しませた。 ライブ後半戦はメジャー2枚目のシングル「ムリ(笑)」でステージ上のLEDにムリムリダンスを踊るギャルのイラストアニメーションが登場。曲に合わせメンバーもファンも一緒に踊る盛り上がりはさすがと言わざるを得ない。 本編ラストにはSNSで未だ人気を博し続けている「社会のゴミカザマタカフミ」を披露し、ハートが上から降ってくる演出も相まって「ゴミ箱から愛をこめて」の字面通りの1コマが垣間見えた。 会場からアンコールが起きる中ステージに戻ってきたメンバーは「今日は発表がある。8月7日、ヤナ日に新曲リリースします!」と突然発表しファンを喜ばせ、アンコールに突入。 メジャーデビューシングル「白紙」から始まり、このツアーではお馴染みになったメンバーによるストンプも披露。続けて「カニ大好き」「マイニッチ」と披露し大盛り上がりの中メジャーデビューツアーを完遂した。 昨年メジャーデビューが白紙となった彼らであったが、当初のデビュー予定日である8月7日には新曲「天職」がリリースされる。3markets[ ]は今年も各地イベントへと多数出演予定だ。 セットリスト<ゴミ箱から愛をこめて>ツアーファイナル @Zepp Shinjuku 2025.6.7 En.1 白紙En.2 カニ大好きEn.3 マイニッチ ニューシングル「天職」 2025年8月7日 配信スタート 関連リンク ◆3markets[ ] オフィシャルサイト

The post 3markets[ ]、メジャーデビューツアー完遂&新曲「天職」リリース決定 first appeared on BARKS.