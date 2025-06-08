ÁýÅÄÎ¦¡¡¡È¿À¤Îº¸¡É¤Ç¾×·â¤Î£±²ó£Ë£Ï¾¡Íø¡¡ÉðµïÍ³¼ù¡¢ÄéÀ»Ìé¤é²¦¼Ô¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡×
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¢¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë£±£°²óÀï¡¡ÁýÅÄÎ¦¡½¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Ð¥ó¥±¥¹¡Ê£¸Æü¡¢ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¡Ë
¡¡¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£·°Ì¤ÇÆüËÜÆ±µé²¦¼Ô¡¦ÁýÅÄÎ¦¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µé£±£±°Ì¡¦¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤Ë£±²ó£±Ê¬£²£·ÉÃ¤Ç£Ë£Ï¾¡Íø¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò£¹Àï£¸¾¡¡Ê£¸£Ë£Ï¡Ë£±ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¡¢ÁýÅÄ¤Îº¸¤¬ßÚÎö¤·¤¿¤Î¤Ï£±Ê¬È¾º¢¡£º¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È°ìÁ®¤Ç¥Ð¥¹¥±¥¹¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤¹¤È¡¢Áê¼ê¤Ï°ìÅÙÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀéÄ»Â¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¿¬¤â¤Á¡£¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÄÀ¤á¤¿¡£¡Ö¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤ÇÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤È¤Æ¤â¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¾×·â£Ë£Ï¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¶½Ê³¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ºÇ¹â¤Ê»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÁýÅÄ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢º£Æü¤Î·ë²Ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤ÇÆ±µé¤Î£×£Â£Ï²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È£×£Â£ÁµÙÍÜ²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬´ÑÀï¡£¡Öº£¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢º£Æü¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¤·¤¿ÁýÅÄ¤Ï¡ÖÁá¤¯¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤Ã¤Á¡Ê²¦¼Ô¡ËÂ¦¤ËºÂ¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÉ¬¤º¡¢À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÀÀ¤¤¡¢À¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¡£