３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんの通夜が７日に、告別式が８日に東京・品川の桐ヶ谷斎場「雲」で執り行われた。８日の告別式には９６人が参列した。

喪主は次女の三奈さん。葬儀委員長は読売新聞グループ本社代表取締役社長・読売巨人軍取締役オーナーの山口寿一氏が務めた。親族は長嶋一茂氏ら２３人。巨人軍関係では、Ｖ９のチームメート、監督時代の選手・コーチが計４７人。読売新聞グループ本社、東京本社、大阪本社、西部本社、読売巨人軍、よみうりランド、日本テレビホールディングス、読売中京ＦＳホールディングス、日本テレビ放送網、報知新聞社、東京ドームの各役員ら計２３人、燦燦会の御手洗冨士夫会長が参列した。

巨人軍ＯＢの通夜参列者は以下の通り（順不同、敬称略）

▽Ｖ９のチームメート

阿野鉱二、上田武司、江藤省三、王貞治、河埜和正、柴田勲、末次利光、高田繁、新浦壽夫、原田治明、広野功、堀内恒夫、吉田孝司、城之内邦雄、柳田真宏

▽監督時代の選手・コーチ

江川卓、横山忠夫、大久保博元、岡崎郁、淡河弘、小俣進、鹿取義隆、金石昭人、香坂英典、工藤公康、篠塚和典、清水隆行、高橋由伸、中畑清、所憲佐、仁村薫、原辰徳、福王昭仁、藤城和明、松井秀喜、松本匡史、村田真一、元木大介、吉村禎章、石毛博史、緒方耕一、木田優夫、角盈男、高橋尚成、二宮至、水野雄仁、屋鋪要