ÉðµïÍ³¼ù¡õÄéÀ»Ìé¤¬ÃæÃ«VSÀ¾ÅÄ¤ÎÅý°ìÀï¤Ë´üÂÔ¡ªÉðµï¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë»î¹ç¡×Äé¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ß¡×
¡¡WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÉðµïÍ³¼ù¡Ê28¡áÂç¶¶¡Ë¤ÈWBAÆ±µéµÙÍÜ²¦¼Ô¤ÎÄóÀ»Ìé¡Ê29¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬8Æü¤ËÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖPrime Video Boxing 13¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌµÇÔ¤ÎÆüËÜ¿Í¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀ¤³¦²¦¼ÔÆ±»Î¤Ë¤è¤ëÅý°ìÀï¡¢WBC²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡ËvsIBF²¦¼Ô¡¦À¾ÅÄÎ¿Í¤¡Ê28¡áÏ»Åç¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡·²Íº³äµò¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀïÀþ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë2ÃÄÂÎÅý°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÂçÃíÌÜ¤Î1Àï¤ËÄé¤Ï¡ÖPFPÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæÃ«Áª¼ê¤Èº£¤Þ¤Ç²¼ÇÏÉ¾¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿À¾ÅÄÁª¼ê¤¬¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«½ã¿è¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¡£À¾ÅÄÁª¼ê¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤¹¤ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃæÃ«Áª¼ê¤¬¤É¤¦Êø¤¹¤Î¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡Éðµï¤Ï¡ÖÃ±½ã¤Ë°ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï³Ú¤·¤ß¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÆ±¤¸³¬µé¤Î²¦¼Ô¤È¤·¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª¸ß¤¤µ÷Î¥´Ö¤¬¾å¼ê¤ÊÁª¼ê¡£¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼Æ±»Î¤Î¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÅý°ìÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¡£