[Alexandros]主催フェス『THIS FES ’25 in Sagamihara』第1弾出演アーティスト発表！くるり、10-FEET、MY FIRST STORYら7組

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『THIS FES ’25』チケットオフィシャル最速抽選受付もスタート!6月15日まで受付

[Alexandros]が、11月1日・2日に開催する主催フェス『[Alexandros] presents THIS FES ’25 in Sagamihara』の出演アーティスト第1弾を発表した。

通称『ディスフェス』こと『THIS SUMMER FESTIVAL』は、[Alexandros]が結成当初から行ってきたライブイベント。2024年からは野外フェスとしてキャリア最大級の規模で川上洋平(Vo/Gt)と白井眞輝(Gt)の出身地である相模原市で開催している。

このたび、第1弾出演アーティストとして11月1日にChilli Beans.、ハルカミライ、くるり、11月2日には10-FEET、go!go!vanillas、HEY-SMITH、MY FIRST STORYが出演することが発表された。

また、発表と同時にオフィシャル最速抽選受付もスタート。こちらは6月15日23時59分まで受付中だ。

『ディスフェス』は老若男女問わず幅広い年代が楽しめるフェスを目指して開催されるもので、「中高生割引」チケットも用意されており、小学生以下は保護者同伴に限り無料(保護者なしの入場不可)となっている。なお、会場となる「相模原ギオンフィールド」には全国各地から1日あたり約2万人の動員を予定しており、両日7組のアーティストが出演予定。他出演者は追って発表されるので、続報を楽しみに待とう。

イベント情報

『[Alexandros] presents THIS FES ’25 in Sagamihara』

11/01(土)相模原ギオンフィールド

出演:[Alexandros]、Chilli Beans.、ハルカミライ、くるり and more…

11/02(日)相模原ギオンフィールド

出演:[Alexandros]、10-FEET、go!go!vanillas、HEY-SMITH、MY FIRST STORY and more…

THIS FES OFFICIAL SITE

https://thisfes.com/

[Alexandros] OFFICIAL SITE

https://alexandros.jp/

Chilli Beans.

ハルカミライ

くるり

10-FEET

go!go!vanillas

HEY-SMITH

MY FIRST STORY