今週の【重要イベント】中国貿易収支、米消費者物価、メジャーSQ (6月9日～15日)
――――――――――――――――――― 6月 9日 (月) ――
◆国内経済
・1-3月期GDP[改定値] (8:50)
・4月国際収支 (8:50)
・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・5月景気ウォッチャー調査 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・インドネシア、トルコ、オーストラリア市場休場
★中国5月消費者物価指数 (10:30)
★中国5月生産者物価指数 (10:30)
・米国4月卸売在庫[確報値] (23:00)
・米国4月卸売売上高 (23:00)
★中国5月貿易収支
・米アップル の年次開発者会議「WWDC」 (～13日)
◆新規上場、市場変更 など
〇浜井産業 <6131> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 6月10日 (火) ――
◆国内経済
・5月マネーストックM2 (8:50)
・5月工作機械受注 (15:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・英国5月失業率 (15:00)
・米国3年国債入札
――――――――――――――――――― 6月11日 (水) ――
◆国内経済
・5月国内企業物価 (8:50)
・6月月例経済報告
◆国際経済ｅｔｃ
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
★米国5月消費者物価指数 (21:30)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・米国5月月次財政収支 (12日3:00)
・米国10年国債入札
【海外決算】
[欧]インディテックス
◆新規上場、市場変更 など
〇カオナビ <4435> [東証Ｇ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 6月12日 (木) ――
◆国内経済
★4-6月期法人企業景気予測調査 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・5月都心オフィス空室率 (11:00)
・5月投信概況 (15:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・フィリピン市場休場
・インド5月消費者物価指数 (19:30)
★米国5月生産者物価指数 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米テスラ が米南部テキサス州で自動運転タクシーの運用を開始する見込み
・米国30年国債入札
【海外決算】
[米]アドビ
――――――――――――――――――― 6月13日 (金) ――
◆国内経済
★メジャーSQ
・4月鉱工業生産[確報値] (13:30)
・4月設備稼働率 (13:30)
・4月第3次産業活動指数 (13:30)
・東京都議会議員選挙告示 (6月22日投開票)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ5月消費者物価指数[確報値] (15:00)
・ユーロ圏4月鉱工業生産指数 (18:00)
・ユーロ圏4月貿易収支 (18:00)
・米国6月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)
◆新規上場、市場変更 など
〇ナカヨ <6715> [東証Ｓ]：上場廃止
〇アルファ <4760> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)
〇駒井ハルテック <5915> ：東証Ｐ→東証Ｓ
――――――――――――――――――― 6月14日 (土) ――
◆国際経済ｅｔｃ
・トランプ大統領の誕生日にあたる6月14日に米軍が大規模な軍事パレードを開催 (ワシントン)
――――――――――――――――――― 6月15日 (日) ――
◆国際経済ｅｔｃ
★G7サミット (～17日、カナダ)
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース