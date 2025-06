新規投稿を追加 Travis Japanの全国ツアー<Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual>が6月8日の千葉・ららアリーナ公演にて千秋楽を迎え、同ツアーの映像商品が9月17日にリリースされることが発表された。 本ツアーは今年1月4日よりスタートし、全国8ヶ所 全28公演を実施。内容としては24年12月にリリースした2ndアルバム『VIIsual』のテーマである“それぞれ強い個性を持つ7人がTravis Japanとしてグループになっている奇跡をVisualizeした作品であると同時に、音楽というアプローチで7人の個性をVisualizeさせる(思い描かせる)”というコンセプトを具現化したものとなった。 また、24年12月より休養していたメンバーの川島如恵留も6月7日のららアリーナ公演より参加し、アルバム発売以降にリリースした楽曲「Say I do」「Tokyo Crazy Night」「Would You Like One?」なども新たにセットリストに追加され、約半年ぶりにTravis Japan7人でのステージを披露した。 ツアー最終日の6月8日公演では、Travis Japanが日本版エンドソングを務めるディズニーの実写映画「リロ&スティッチ」の「バーニング・ラヴ」を本邦初披露。マイクスタンドを使っての圧巻のパフォーマンスとなった。 ツアー上で発表された映像商品化にあたっては、Blu-ray&DVDが完全生産限定盤、初回盤、通常盤の3形態で発売される。 ツアーのスタートの地となった、横浜アリーナ公演を収録した全形態の共通のライブ本編映像ほか、DISC2には各形態で異なる内容の特典DISCが付随。その中には、このツアーで初めて7人揃ってステージに立つ、ららアリーナ公演のダイジェストが収録されるものも含まれる。 さらに完全生産限定盤にはフォトブックとグッズ、初回盤にはフォトブック、通常盤には限定ポストカードが付属し、初回プレスは三方背ケース入りとなる。先着外付け特典もあわせて発表され、映像商品の予約もスタートした。 『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』 2025年9月17日発売 ■DISC1 全形態共通 Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual ※2025年1月4日 実施 横浜アリーナ公演を収録(6人)(約120分収録) 99 PERCENTLove TagHappy GroovyCrazy CrazySweetest TuneCandy KissWhiskey and TonicFirefliesT.G.I. Friday NightTrick! Trick!Warm it UpUnderdogsDRIVIN’ ME […]

The post Travis Japan、7人揃ってツアー完走+映像商品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』リリース決定 first appeared on BARKS.