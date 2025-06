≠MEの全国ツアー2025<We want to find “カフェ樂園”>が6月7日(土) 神奈川県・ぴあアリーナMMにて開幕した。初日公演のチケットはソールドアウトし、8,000人を動員している。オフィシャルからのレポートをお届けする。 ◆ライブ写真 会場に入ると、まず目に飛び込んできたのはステージ前方に突き出すように設置された船の船頭部分。帆には≠MEのロゴが大胆に掲げられており、その圧倒的なスケールと存在感に「どんなツアーが始まるのか」と胸を高鳴らせながら開演を待つこととなった。 『Overture』が流れ会場の熱気が一気に高まるなか、メンバーは海賊をモチーフとした新衣装を身にまとい登場。コンセプチュアルな演出に期待が膨らむなか、驚くべきことに舞台セットの一部かと思われていた船は、まるで本物のようにメンバーを乗せて出航。舞台奥に埋め込まれていた船体も顔を出し、全長12メートルの巨大船がアリーナ内をダイナミックに進み始め、その船上で≠MEのパワフルなパフォーマンスが繰り広げられた。 “メインステージが可動する”という演出は、新たなライブエンタメの可能性を強く感じさせたと同時に、まるで航海士が会場にいる観客全員を”カフェ樂園”へと導いてくれているような迫力と臨場感に満ちていた。 リーダー蟹沢萌子の「始まりました、≠ME 全国ツアー2025「We want to find “カフェ樂園”」ぴあアリーナ調子はどうですか?」の煽りに観客たちはボルテージフルMAXの歓声を返していた。 ツアータイトルの一部に掲げられている「カフェ樂園」は、4月30日にリリースされた10th 両A面シングル「モブノデレラ/神様の言うとーり!』に収録されているカップリング曲。ツアータイトル発表時からファンの期待が高まっていたなか、ついに満を持しての初披露となった。 本楽曲はファンクでソウルな横ノリダンスナンバーであり、永田詩央里をセンターに据えた蟹沢萌子、冨田菜々風の3人ユニット曲である。イントロが流れ、宮殿の真ん中で堂々と玉座に座るセンター・永田の姿が映し出されると会場は大きな歓声に包まれた。≠MEとして初タッグとなるs**t kingzのshojiが手がけた振付は、しなやかながらもダイナミックさを併せ持ち、間奏で繰り広げられる圧巻のダンスはこの3人のスキルと表現力があってこそ実現した≠MEの新境地ともいえるパフォーマンスである。 さらに、Music Video公開から約1か月で1,000万回再生を突破し、大きな反響を呼んでいる≠MEの最高傑作ともいえる「モブノデレラ」も大舞台で堂々披露。決してスポットライトを浴びることのない“モブ”の心情に寄り添った共感性溢れる世界観と一糸乱れぬダンスパフォーマンスはファンの心を掴み、ツアー初日から圧倒的な熱量を生み出した。 アンコール終盤のMCでは、≠ME初のライブ&ドキュメンタリー映画『≠ME THE MOVIE -約束の歌-』が8月22日(金)に新宿バルト9ほか全国公開されることを発表。メンバーの掛け声と同時に特報映像が流れると、会場内は熱い歓声が巻き起こった。本作は、さいたまスーパーアリーナで行った≠ME 6周年コンサート<≠ME 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT>のコンサートに密着した映画となっており、グループ結成当初から掲げてきた「12人で東京ドームに立つ」という夢と、現在の≠MEの姿がリアルに描かれた一本となっている。 ツアーは7月21日(月・祝)東京公演<国立代々木競技場 第一体育館>まで全国7都市を駆け抜ける。神奈川県出身でツアー初日を地元で迎えたリーダーの蟹沢は、「今日こうやって走り出したこの船で、皆さんと一緒に出航することができたのが本当に嬉しいですし、ここぴあアリーナMMは私たちにとってメジャーデビューの発表があった場所でもあるので、すごく思い入れが強いです。そんな特別な場所で、皆さんとツアーのスタートを切ることができたのは本当に幸せです。ペンライト一つひとつの光の中に、沢山の準備をして私たちを待ってくださっている皆さんがいると思うと、本当にエネルギーをいただいたので、私たちの愛も皆さんにいっぱい届いていたらすごく嬉しいです。」と、ぴあアリーナMMへの思い入れとともに、来場した一人ひとりのファンへ感謝を伝えた。 ©️YOANI ≠ME 全国ツアー2025<We want to find “カフェ樂園”> 6月7日(土)神奈川県・ぴあアリーナMM6月8日(日)神奈川県・ぴあアリーナMM6月19日(木)宮城県・仙台サンプラザホール6月29日(日)愛知県・愛知県芸術劇場 大ホール7月6日(日)北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru7月8日(火)大阪府・オリックス劇場7月10日(木)福岡県・福岡市民ホール 大ホール7月21日(月・祝)東京都・国立代々木競技場 第一体育館 10th 両A面シングル「モブノデレラ/神様の言うとーり!」 2025年4月30日発売■Type AKIZM-817〜8MAXI+DVD ¥1,800(税抜価格 ¥1,636)<CD>M1.モブノデレラM2.神様の言うとーり!M3.カフェ樂園M4.モブノデレラ off vocal ver.M5.神様の言うとーり! off […]

