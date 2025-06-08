¡Úµð¿Í¡ÛÃæÈªÀ¶£Ï£Â²ñÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤¹¥ß¥¹¥¿¡¼ÈëÏÃ¡Ö¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤ë¤°¤é¤¤´¶Æ°¡×
¡¡£³Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á£¸£¹ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍºµð¿Í½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄÌÌë¡¦¹ðÊÌ¼°¤¬ÅÔÆâ¤ÎºØ¾ì¤Ç£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢µð¿Í£Ï£Â²ñÄ¹¤ÎÃæÈªÀ¶»á¡Ê£·£±¡Ë¤¬Ä¤¼¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤È¶µ¤¨»Ò¤Î´Ø·¸¤À¤Ã¤¿ÃæÈª»á¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤È¤â¤ËÌÔÆÃ·±¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î°ËÅì¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö´ÆÆÄ¤È£²¿Í¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿¸Ä¿Í¥Î¥Ã¥¯¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Î¥Ã¥¯¤ÎÅ·ºÍ¤Ç¤¹¤Í¡£Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤âÀäÂÐÊá¤ì¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¡¢¤½¤ì¤òÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ëÅ·ºÍ¤Ç¤¹¡£Êá¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î²¼¼ê¤¯¤½¡¢²¼¼ê¤¯¤½¡Ù¡£»ä¤Ï¥Î¥Ã¥«¡¼¤Ë¡Ø¤³¤Î²¼¼ê¤¯¤½¡¢²¼¼ê¤¯¤½¡Ù¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¤¿¤Þ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Êá¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤á¤¬¤±¤ÆÅê¤²ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡Ø¥Ò¥ç¡¼¡¢¥Ò¥ç¡¼¡Ù¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤ë´ÆÆÄ¤È¤ÎÂÐ·è¤¬Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¹â¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡£Ì´¤Î»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÆü¤È¤·¤Æ¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤Ë¤È¤â¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤âÌÀ¤«¤·¤¿ÃæÈª»á¡£¡Ö°ìÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤«¤éËÜ¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¡Ù¤È¸Æ¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡ÖÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÇØ¸å¤«¤éÇØÃæ±Û¤·¤Ë¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¡¢¡Ø¤ª¤ª¡¢¤É¤¦¤·¤¿¡¢¥¥è¥·¡Ù¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢»ä¤Ï¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤ë¤°¤é¤¤´¶Æ°¤·¡¢´î¤ó¤À¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ´ü¤ËÃæÈª»á¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ë¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿£¸£¹Ç¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç°ìÂ©Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¹ñÌ±¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ´¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Â¤é¤«¤Ë¤ªÌ²¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÅö¤ËÄ¹¤¤´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²¸»Õ¤ò¤¤¤¿¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£