µð¿Í¡¦¸Í¶¿¤¬Ìµ¼ºÅÀÅêµå¤Ç2¾¡ÌÜ¡ª¡ÖÎäÀÅ¤ËÅê¤²Ê¬¤±¤é¤ì¤¿¡×º£µ¨ºÇÄ¹7²ó¤Çº£µ¨ºÇÂ¿119µå¡õ8Ã¥»°¿¶
¡¡¡þ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í5¡½0³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯6·î8Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬8Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨9ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£º£µ¨ºÇÄ¹7²ó¤òÅê¤²¤Æº£µ¨ºÇÂ¿8»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æº£µ¨2¾¡ÌÜ¡Ê4ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡4»î¹çÏ¢Â³¤Ç´ßÅÄ¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£2²ó¤Ë¤Ï±¦Ãæ´Ö¤ØÈô¤ó¤ÀÃ¤¸Ê¤ÎÂçÈôµå¤òÃæ·ø¡¦¥ª¥³¥¨¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë·ãÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢Ë¹»Ò¤òÃ¦¤¤¤Ç´¶¼Õ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¡¦ÂÀÅÄ¤Î°ÂÂÇ¤Èµ¾ÂÇ¤Ê¤É¤Ç2»à»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º¡£4²ó¤«¤é6²ó¤ÎÃæÈ×¤Ï9¥¢¥¦¥È¤Î¤¦¤Á5¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤ò»°¿¶¤ÇÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢6²ó¤Þ¤Ç2°ÂÂÇ2»Íµå7Ã¥»°¿¶¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿7²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÀèÆ¬¤ÎÂ¼ÎÓ¤Ëº¸Á°ÂÇ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Â³¤¯Ã¤¸Ê¤òÆó¥´¥íÊ»»¦¤Ë¡£¾®¶¿¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤âÂåÂÇ¡¦°¤Éô¤ò³°³ÑÄã¤áÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢º£µ¨ºÇÂ¿119µå¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¤ÎÇòÀ±¤Ï¡È7ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿5·î25Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþD¡Ë°ÊÍè2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨2¾¡ÌÜ¡Ê4ÇÔ¡Ë¡£
¡¡ÅêµåÆâÍÆ¤Ïº£µ¨ºÇÄ¹¤Î7²ó¤ÇÂÇ¼Ô26¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ119µå¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£º£µ¨ºÇÂ¿¤Î8»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Í¿¤¨¤¿»Íµå¤Ï3¤Ä¡¢Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï150¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¸Í¶¿¡¡¤Þ¤º¤Ï0ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¾¡Éé¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤È¡¢°ú¤¯¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎäÀÅ¤ËÅê¤²Ê¬¤±¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£