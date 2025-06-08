µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤ÏËö´ü¤Î¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¡£Í¾Ì¿¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¸¤¤¿Æü¡¹¡½¡½¡Ö¤À¤á¤ó¤º¡¦¤¦¤©¡Á¤«¡Á¡×¤ÎÃø¼Ô¡¦ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ¤¬ÉÁ¤¯É×¡¦³ð°æ½ÓÂÀÏº¤È¤ÎÆ®ÉÂµ¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
É×¤Î´é¤¬²«¿§¤¤!?10Æü¤Û¤É·Ð¤Á¡¢¤É¤ó¤É¤ó²«¿§¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯È©¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö²«áÕÈ¿±þ¡×¤Ç¤Ï¡©¤ÈÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¡£½é¿Ç¤Ç¡Ö°ß±ê¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢²«áÕ¤Ï¹ó¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¡£¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¡¢¥µ¡¼¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ò·Ð¤Æ½Ð¤¿¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ï¡ÖËö´ü¤Î¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤À¤á¤ó¤º¡¦¤¦¤©¡Á¤«¡Á¡×¤ÎÃø¼Ô¡¢Ì¡²è²È¡¦ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó(@kuratamagohan) ¤¬ÉÁ¤¯¡ÖÉ×¤Î¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡§¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É×¤È¤ÎÊë¤é¤·¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
Ãø¼Ô¤ÎÁÒÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë³ð°æ½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ò´µ¤¤¡¢2024Ç¯2·î16Æü¤Ë56ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£ËÜºî¡ÖÉ×¤Î¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡§¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É×¤È¤ÎÊë¤é¤·¡×¤Ç¤Ï¡¢³ð°æ¤µ¤ó¤ÎÉÂµ¤¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤È¤½¤Î¸å¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÊ¤ÎÁÒÅÄ¤µ¤ó»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¡¼¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ò·Ð¤ÆÈ¯³Ð¤·¤¿¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¡£°å»Õ¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¾Ì¿È¾Ç¯¡¢¤â¤Ã¤Æ°ìÇ¯¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£ÁÒÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö½é¿Ç¤Î·ë²Ì¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÃÀ´É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÃÀ´É±ê¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÉÂµ¤È¯³Ð¸å1Ç¯°Ê¾å¤Ï¼þ°Ï¤ËÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢³ð°æ¤µ¤ó¼«¿È¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿½ñÀÒ¡Ö¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡ªËö´ü¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³ð°æ½ÓÂÀÏº¤È¡¢Ê¸²½¿Í15¿Í¤Î¡ÈÍ¾Ì¿È¾Ç¯¡ÉÏÀ¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÒÅÄ¤µ¤ó¤âÉ×¤ÎÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤òÌ¡²è¤ËÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÉÂµ¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÒÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉ×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¡¢»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤ë¤Î¤ÏÉ×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉÁ¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤òÉÁ¤¯ºÝ¡¢³ð°æ¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÂç»ö¤ÊÏÃ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸½¼Â¤Ë±è¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö±³¤ä²á¤®¤¿¸ØÄ¥¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÁÒÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉ×¤¬¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤é¤¯¤È¤â¹¬¤»¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£É×¤¬¤¤¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢Æ®ÉÂÃæ¤â´Þ¤á¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÊõ¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿Â³¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤ÎÀ¸¤Êý¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤Î»ÅÊý¤¬Ã¯¤«¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®ÉÂÃæ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â³ÊÔ¤Î¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ(@kuratamagohan)