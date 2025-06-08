¡Úºå¿À6R¡Û¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð ¥¸¥ç¥ï¥¤¥æ¥Î¥¨¥ë¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ë
¡¡6·î8Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿6R¡¦3ºÐÌ¤¾¡Íø¡ÊÌÆ¡¦¼Ç1800m¡Ë¤Ï¡¢»Åç¹î½Ùµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¸¥ç¥ï¥¤¥æ¥Î¥¨¥ë¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦ÄÔÌîÂÙÇ·¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ï¥Êº¹¤Î2Ãå¤Ë¥¸¥å¥Ì¥Õ¥£¡¼¥æ¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦»Í°ÌÍÎÊ¸¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¢¥¤¥¹¥â¥ó¥È¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦µÜËÜÇî¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:46.5¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç´äÅÄË¾Íèµ³¾è¡¢¥Ò¥¹¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦Ê¡±ÊÍ´°ì¡Ë¤Ï¡¢¶¥ÁöÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¿·ÇÏ/ºå¿À5R¡Û¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð ¥Õ¥¡¥à¥Þ¥ë¥¡¼¥º¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ë¹¥°Ì¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹
¡¡»Åç¹î½Ùµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¸¥ç¥ï¥¤¥æ¥Î¥¨¥ë¤¬½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï¥í¥¹¤Ê¤¯¹¥°Ì5¡¢6ÈÖ¼ê¤Ø¡£¾å¼ê¤¯·ÐºÑ¥³¡¼¥¹¤òÎ©¤Á²ó¤ê¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤â¤Ý¤Ã¤«¤ê¤È³«¤¤¤¿ºÇÆâ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÏÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢2ÃåÇÏ¤È¤ÎÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤ò¥Ï¥Êº¹À©¤·¤¿¡£½ª»Ï¥í¥¹¤Ê¤¯Î©¤Á²ó¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¡£
¥¸¥ç¥ï¥¤¥æ¥Î¥¨¥ë¡¡4Àï1¾¡
¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦ÄÔÌîÂÙÇ·¡Ë
Éã¡§¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯
Êì¡§¥Ê¥¿¡¼¥ì
ÊìÉã¡§¥¯¥í¥Õ¥Í
ÇÏ¼ç¡§G1¥ì¡¼¥·¥ó¥°
À¸»º¼Ô¡§ÄÉÊ¬¥Õ¥¡¡¼¥à