歌手の浜崎あゆみ(46)が8日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。

「You have what I have lost.」とつづり、赤髪ボブ姿でパフォーマンスする写真を披露した浜崎。

14日に開催される自身アジアツアーの香港公演のリハーサルシーンとみられ、ハッシュタグで告知した。

この写真にファンは仰天。「え!?あゆさん赤髪にしたの!?」「目ん玉飛び出た 赤髪似合いすぎる」「ビジュ最高すぎる」「何かゲームの3Dキャラクターかと思った マジかっこよすぎ」などの声が寄せられた。