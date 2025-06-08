£¶²ó¤Î¹¶·â¤ò½ª¤¨¡¢Åê¼ê¸òÂå¤ò¹ð¤²¤ë¤¿¤á¥Ù¥ó¥Á¤ò½Ð¤ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ê±¦¤Ï»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿»³Àî¡Ë¡Ê»£±Æ¡¦³Á¿¹±ÑÅµ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê8Æü¡¢¿ÀµÜ¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæÂ¼¹¸¤¬ÂåÂÇ¤ÇÊá¼ÙÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£

¡¡3ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó¤ÏÌîÂ¼Í¦¤Ë7¹æ2¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë2»àÆóÎÝ¤ÈÆ±ÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ïº£µÜ·òÂÀ¤ËÂå¤¨¡¢ÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤ÆÃæÂ¼¹¸¤òµ¯ÍÑ¡£È¿·â¥à¡¼¥É¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼¹¸¤ÏÊá¼ÙÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£

¡¡7Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤¿ÃæÂ¼¹¸¤¬6²ó1»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂåÂÇµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÃæÁ°2ÅÀÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ù¥ó¥Á¤Ï2ÆüÏ¢Â³¤Ç¾¡Éé¼ê¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£