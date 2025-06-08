肺炎のため３日に８９歳で亡くなった元巨人・長嶋茂雄さんの通夜・告別式が、７日と８日にそれぞれ東京都の桐ケ谷斎場で営まれた。

近親者のみで執り行われ、通夜には計１２６名が参列。親族は喪主の次女・三奈さんや長男の一茂氏ら２７名が出席した。巨人軍関係では盟友の王貞治氏、愛弟子の松井秀喜氏、監督時代に選手だった落合博満氏や清原和博氏らＯＢ６２名。阿部慎之助監督ら１軍首脳陣、岡本和真内野手ら１３名も参列した。弔辞は堀内恒夫氏と原辰徳氏が読みあげた。

告別式は巨人軍関係者は４７名が出席。王貞治氏、中畑清氏、松井秀喜氏が弔辞を読み上げた。

▽巨人ＯＢの通夜参列者は以下。（順不同、敬称略）

Ｖ９選手＝阿野鉱二、上田武司、江藤省三、王貞治、河埜和正、柴田勲、末次利光、杉山茂、高田繁、新浦壽夫、原田治明、広野功、堀内恒夫、吉田孝司、黒江透修、横山忠夫

ＯＢ＝江川卓、江藤智、大久保博元、岡崎郁、淡河弘、小俣進、鹿取義隆、金石昭人、清水隆行、高橋由伸、中畑清、所憲佐、仁村薫、原辰徳、張本勲、樋澤良信、福王昭仁、藤城和明、松井秀喜、松本匡史、村田真一、元木大介、吉村禎章、浅野啓司、阿波野秀幸、井端弘和、上原浩治、上田和明、上野裕平、大塚淳弘、岡島秀樹、落合博満、大森剛、川口和久、川中基嗣、清原和博、香坂英典、斎藤雅樹、笹本信二、條辺剛、鈴木章介、高田誠、堀田一郎、宮本和知、槙原寛己、原俊介

▽巨人ＯＢの告別式参列者は以下。（順不同、敬称略）

Ｖ９選手＝阿野鉱二、上田武司、江藤省三、王貞治、河埜和正、柴田勲、末次利光、高田繁、、新浦壽夫、原田治明、広野功、堀内恒夫、吉田孝司、城之内邦雄、柳田真宏

ＯＢ＝江川卓、横山忠夫、大久保博元、岡崎郁、淡河弘、小俣進、鹿取義隆、金石昭人、香坂英典、工藤公康、篠塚和典、清水隆行、高橋由伸、中畑清、所憲佐、仁村薫、原辰徳、福王昭仁、藤城和明、松井秀喜、松本匡史、村田真一、元木大介、吉村禎章、石毛博史、緒方耕一、木田優夫、角盈男、高橋尚成、二宮至、水野雄仁、屋鋪要