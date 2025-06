「wiggle wiggle × niko and ...」が初コラボ！ポップでユニークなウェアや小物類でごきげんコーデを楽しも

韓国のライフスタイルブランド「 wiggle wiggle(ウィグルウィグル) 」と、スタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」が初コラボレーション。両ブランドの感性が融合した、カラフルでユニークなアイテムが全11型展開されています。「wiggle wiggle × niko and ...」コレクションは、「niko and ...」 の全店舗と公式オンラインストアで販売中。一部アイテムは、東京・原宿の「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」でも購入可能ですよ。

「wiggle wiggle × niko and ...」コラボコレクションに注目「wiggle wiggle × niko and ...」では、「wiggle wiggle」のブランドコンセプトである『Maximal HAPPINESS』にインスパイアされた、ポップなアイテムが勢揃いしています。「wiggle wiggle」にとって新たな展開となる、レディースアパレルやファッション雑貨を中心に展開されるので見逃せません。初夏に向けて、かわいいウェアや小物類を手に入れてみませんか?「wiggle wiggle」らしさ満載のアパレルでサマーコーデここからは、コラボコレクションの詳細を見ていきましょう。「wiggle wiggle コラボ サイドタックデニムパンツ」(税込8500円)は、ウエストサイドに深めのタックが入った、ほど良くワイドシルエットなデニムパンツ。ヒップ部分にはロゴプリントを施し、存在感のあるバックスタイルに仕上がっていますよ。バックプリントは、「wiggle wiggle」の人気キャラクターである『Smile We Love』と、レオパードモチーフでロゴをプリントした、2種類がラインナップ。『Smile We Love』のような人気モチーフを胸元にデザインした、「wiggle wiggle コラボ モチーフTシャツ」(税込5500円)は、これからのシーズンに欠かせない1枚になりそうです。Tシャツの背中には、付箋風のネームが縫いけられている、遊び心のあるデザインにもご注目!ハッピーな総柄をプリントした「wiggle wiggle コラボ アソートパターンシャツ」(税込7000円)は、フルーツ柄やビールとポテトなど、3種類でお目見えしていますよ。丈感の異なる『M』と『L』サイズで展開されているため、自分にぴったりなシルエットから選んでみて。「巾着バッグ」や「チャーム」などの雑貨類も要チェックコーデのアクセントに取り入れたい、雑貨類も見逃し厳禁です。「wiggle wiggle」を代表するモチーフや柄をふんだんに使用した、「wiggle wiggle コラボ 巾着ショルダーバッグ」(税込5000円)は、取り外せるハンドルとショルダーの2WAY仕様。バッグには、『Smile We Love』のふわふわチャームが付いてきますよ。「wiggle wiggle コラボ リバーシブルハット」(税込3990円)は、ベーシックな無地素材と、目を引く総柄デザインのリバーシルなところが魅力。その日の気分やコーデに合わせて、アレンジを楽しんでみてくださいね。総柄とワンポイントソックスがペアになった「wiggle wiggle コラボ 2Pソックス」(税込2200円)は、サンダルに合わせて履くとかわいい予感。スペシャルなコラボデザインの、「wiggle wiggle コラボ モチーフチャーム 」(税込1980円)も登場しています。ビーズパーツやカラフルなパラコード使ったチャームで、スマホやバッグをカスタマイズしてみてはいかがでしょうか?身につけるたびハッピーな気持ちになれそうな、コラボコレクションをぜひ手に入れてみてくださいね。「wiggle wiggle × niko and ...」特設ページhttps://www.dot-st.com参照元:株式会社ビーエムスマイルジャパン プレスリリース株式会社アダストリア プレスリリース