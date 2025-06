浜崎あゆみの代表曲「SEASONS」が2020年6月7日の発売から25周年を迎え、「SEASONS」の歴代ライヴ映像をフル尺で13本繋いだ約1時間にも及ぶ動画『「SEASONS」COMPLETE 2000-2024』が浜崎あゆみYouTubeチャンネルで公開された。 本映像は2000年から24年にかけて、25年の間に様々な演出で披露されてきた「SEASONS」ライヴ映像を連続視聴できる映像となっている。本動画の公開を受けてSNSでは多くのコメントが寄せられた。 「SEASONS」は、2000年に放送された月9ドラマ『天気予報の恋人』主題歌として書き下ろされ、2000年の発売直後、オリコンシングルチャートで2週連続1位を獲得し、累計130万枚超えのミリオンセラーを記録した。 浜崎あゆみは現在、フジテレビ系列 月9ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』主題歌を務めているが、月9ドラマ主題歌を手掛けるのはこの「SEASONS」以来25年ぶりのことだ。 今回の主題歌「mimosa」もオリコンデイリーシングル(単曲)ランキング1位(4/8付)を記録し、歴代のジャケ写が登場し「エモい」と話題のミュージックビデオは公開からわずか1ヶ月で200万回再生に到達し、今もその再生回数は伸び続けている。 浜崎あゆみは6月から<ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.->追加公演がスタート。香港公演もチケットが即完するなど、アジア各国で変わらない人気を誇っている。 リリース情報 ■デジタルシングル「mimosa」Streaming&Download:https://ayu0408.lnk.to/mimosa <ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.-> 2025.04.08(火)【千葉】LaLaアリーナ TOKYO-BAY2025.06.14(土)【香港】AsiaWorld-Arena2025.06.24(火)【愛知】愛知県芸術劇場大ホール2025.07.05(土)【シンガポール】Singapore Indoor Stadium2025.07.24(木)【東京】TACHIKAWA STAGE GARDEN2025.07.25(金)【東京】TACHIKAWA STAGE GARDEN2025.08.16(土)【広島】上野学園ホール2025.09.18(木)【大阪】フェスティバルホール2025.09.19(金)【大阪】フェスティバルホール2025.10.18(土)【宮城】仙台サンプラザホール2025.11.23(日)【福岡】福岡サンパレスand morehttps://avex.jp/ayu/live/tour.php?id=1002742 関連リンク ◆浜崎あゆみ オフィシャルサイト◆浜崎あゆみ オフィシャルYouTube◆浜崎あゆみ オフィシャルInstagram◆浜崎あゆみ オフィシャルX (Twitter)◆浜崎あゆみ オフィシャルTikTok◆浜崎あゆみ オフィシャルFacebook

The post 浜崎あゆみ、「SEASONS」歴代ライブ映像13本を一挙公開 first appeared on BARKS.