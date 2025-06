Number_iが、5月31日と6月1日にアメリカ・カリフォルニア州で開催された88rising主催の音楽フェスティバル『Head In The Clouds Los Angeles 2025』に出演した。メンバーの平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太が自身のInstagramにて現地で撮影したオフショットを投稿している。

Number_iにとって、2024年のコーチェラ(『Coachella Valley Music and Arts Festival』)に続く2度目の大型海外フェス出演となる『HITC 2025』。88risingの公式YouTubeチャンネルでライブ配信され、SNS上では「#Number_i_HITC」がトレンド入りした。

神宮寺は「Thank you HITC for having us」「見てくれたみんなありがと」「楽しかった」と綴り、フェスのバックヤードで撮影したオフショットを投稿。さらに「LAでのプライベートショット」として、「耳はつける派です」とカリフォルニアディズニーランド・リゾートでカチューシャをつけた写真もアップしている。

岸は「LAの思い出たち!!!!!!!!!!!!!!!」と記し、Apple Music、Spotifyのロゴをバックにした記念写真をポスト。続けて、「フェスの思い出集!!!!!!!」とライブ写真を公開。平野もカリフォルニアディズニーランド・リゾートやApple Music、Spotifyなど各所を訪れた様子を披露している。

(文=リアルサウンド編集部)