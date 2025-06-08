[Alexandros]主催フェス『THIS FES』出演者第1弾にくるり、10-FEET、HEY-SMITHら7組 最速抽選受付も
[Alexandros]が、2025年11月1日～2日に神奈川県相模原ギオンフィールドで開催する音楽フェス『[Alexandros] presents THIS FES ’25 in Sagamihara』の、第1弾出演アーティストが発表された。
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今回発表されたのは、11月1日にChilli Beans.、ハルカミライ、くるり、11月2日に10-FEET、go!go!vanillas、HEY-SMITH、MY FIRST STORYの計7組。なお、他出演者は追って発表される。
また、発表とあわせてオフィシャル最速抽選受付もスタート。本フェスは、老若男女問わず幅広い年代が楽しめるフェスを目指して“中高生割引”チケットを用意しており、小学生以下は保護者同伴に限り無料（保護者なしの入場不可）となっている。締切は6月15日23時59分まで。
（文＝リアルサウンド編集部）