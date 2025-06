edhiii boiが6月7日、東京・渋谷のSpotify O-EASTにて、自身初となるツアー<edhiii boi 1st TOUR 大人になんてなりたくない>のファイナル公演を開催し、5月31日からスタートしたツアーを完走した。 本公演には同事務所所属のAile The Shota、バイラルヒットとなった楽曲「おともだち -ズッ友 remix-」にて客演参加したMANONもサプライズ出演し、会場を大いに盛り上げた。 本編終盤には、3rdアルバム「大人になんてなりたくない」に収録されているライブで人気の楽曲「天才ギャング」のRemixバージョンとして制作された「天才ギャング(大天才Remix)」が会場BGMとして突如流れ出し、会場全体が一気にダンスフロアに。会場の沸点が最高潮に達したその時、「天才ギャング(大天才Remix)」を6月11日に配信シングルとしてリリースする事が発表された。なお、本楽曲は6月8日よりTikTokにて先行配信される。 配信リリースの発表と同時に公開されたジャケット写真にはファッションブランド「NISHIMOTO IS THE MOUTH」のディレクターを務める西本克利がedhiii boiの証明写真を付けた目出し帽を被って登場。楽曲同様に衝撃的でカオスなビジュアルも楽しんでほしい。 セットリスト<edhiii boi 1st TOUR 大人になんてなりたくない @Spotify O-EAST> プレイリスト:https://lnk.to/edhiiiboi_1st_tour 配信シングル「天才ギャング (大天才 Remix)」 2025年6月11日(水)配信スタートPre-Add/Save URLhttps://ffm.to/edhiiiboi_geniusganggreatgeniusremix ■「天才ギャング(大天才Remix)」TikTok ミュージックスタンプURLhttps://www.tiktok.com/music/-7507215752429307921 LIVE情報 6月21日(土) OKINAWA COLLECTION 20258月11日(月祝) LuckyFes’258月17日(日) SUMMER SONIC 2025 ※BMSG POSSEとして出演

