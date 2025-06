2025年6月21日にグランドオープンを迎えるハウステンボスの新エリア「ミッフィー・ワンダースクエア」に、ミッフィーと特別なひとときを過ごせる国内初の常設グリーティング施設「グリーティングギャラリー」が登場。

ヨーロッパの街角にあるアートギャラリーをイメージした空間で、ミッフィーとの心ときめく出会いを楽しめます☆

ハウステンボス/ミッフィー・ワンダースクエア「グリーティングギャラリー」

画像提供:ハウステンボス

オープン日:2025年6月21日

場所:ハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」内

タイプ:常設グリーティング施設

「グリーティングギャラリー」は、ヨーロッパの街角にあるアートギャラリーをイメージした館内で、ミッフィーとのグリーティングや写真撮影を楽しめる国内初の常設グリーティング施設。

ミッフィーと直接触れ合える、心躍るひとときが過ごせます。

館内は、ブルーナカラーを基調とした温かみのあるデザインで、ミッフィーとの出会いをより特別なものに演出。

ミッフィーと一緒に写真を撮ることで、ハウステンボスでの思い出を形に残すことができます☆

ミッフィーとのグリーティング&フォトモーメントが楽しめる!

2025年6月21日よりハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」にオープンする「グリーティングギャラリー」の紹介でした☆

© Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

