2025年6月21日にグランドオープンを迎えるハウステンボスの新エリア「ミッフィー・ワンダースクエア」に、ポップでかわいいミッフィーグッズが揃うショップ「バニー・ホップ・ギフト」がオープン。

ブルーナカラーを基調とした店内で、ぬいぐるみやお菓子、ステーショナリーなど、ここでしか手に入らないアイテムが満載です☆

ハウステンボス/ミッフィー・ワンダースクエア「バニー・ホップ・ギフト」

グランドオープン日:2025年6月21日

場所:ハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」内

販売形態:物販ショップ(ぬいぐるみ・お菓子・ステーショナリー等)

「バニー・ホップ・ギフト」は、ブルーナカラーを基調としたポップな雰囲気のミッフィーグッズショップ。

ハウステンボスオリジナルのぬいぐるみやお菓子、ステーショナリーなど、バラエティに富んだアイテムのお買い物を楽しめます☆

アトラクション「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」をイメージした「ひこうきミッフィーぬいぐるみ」などの「ミッフィー・ワンダースクエア」限定グッズが揃います。

ひこうきミッフィーぬいぐるみ

アトラクション「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」をイメージしたぬいぐるみ。

ブルーなカラーの飛行機に乗ったミッフィーがかわいい!

※当面の間、お一人様三点までの購入制限を設けさせていただきます。

また、6/21(土)~23(月)まではバニー・ホップ・ギフトのみで販売いたします。

ひこうきミッフィーマスコットキーチェーン

ぬいぐるみとお揃いのデザインで、バッグや鍵につけて持ち歩けるマスコットキーチェーン。

旅の思い出をいつでも身近に感じられるアイテムです☆

※当面の間、お一人様三点までの購入制限を設けさせていただきます。

また、6/21(土)~23(月)まではバニー・ホップ・ギフトのみで販売いたします。

バニー・ホップ・ギフトでは、ミッフィーの魅力が詰まった限定グッズが多数取り揃えられています。

ハウステンボスでの思い出を形に残すお土産探しに立ち寄ってみるのがおすすめです。

2025年6月21日よりハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」内にオープンする「バニー・ホップ・ギフト」の紹介でした。

