Furui Rihoが、4曲入りのシングル「Hello」の7月30日のリリースに先駆け、表題曲「Hello」を先行配信することを発表した。 表題曲「Hello」は7月6日より放送開始のTVアニメ『CITY THE ANIMATION』オープニング主題歌に決定しており、自身初となるアニメ作品のために書き下ろした意欲作。アニメ放送開始と同時の7月7日から先行配信が開始となる。 また『Hello』のジャケットと新たなアーティスト写真も公開となった。CD+Blu-rayと配信のジャケットは217…NINAによる撮り下ろし写真にFurui Riho本人がイラストを加えている。 CD onlyのジャケットはTVアニメ『CITY THE ANIMATION』キャラクターデザイン・総作画監督の徳山珠美による描き下ろしイラストを使用したジャケットとなっている。このジャケットのデザインを使用したショップ別オリジナル特典のデザインも公開された。対象のCDショップでは先着で各種特典がプレゼントされるので早めに予約しよう。また、新たなアーティスト写真も217…NINA が手掛けている。 TVアニメ『CITY THE ANIMATION』PV第2弾も公開され、こちらでは「Hello」の楽曲の一部を聴くことができる。 彼女は2025年秋には自身最大となる12ヶ所めぐる全国ツアーも開催も決定しており、6月22日23:59までプレイガイド先行販売を受け付けている。 Furui Riho「Hello」 2025年7月7日(月)先行配信「Hello」先行配信プレアド / プレセーブリンク:https://furuiriho.lnk.to/hello_pre 2025年7月30日(水)リリースFurui Riho『Hello』CD予約リンク:https://pony-canyon.lnk.to/FuruiRiho-sg_Helloシングル『Hello』配信プレアド / プレセーブリンク:https://furuiriho.lnk.to/hello CD+Blu-ray品番:PCCA-06401価格:¥4,400(taxin) CD only品番:PCCA-06402価格:¥1,650(taxin) CD収録内容:M1.Hello (TVアニメ『CITY THE ANIMATION』オープニング主題歌)M2.ちゃんとM3. Hello(TVver.)M4.Hello (Instrumental) Blu-ray収録内容:2025.3.14に開催した初のZeppツアーからKT Zepp Yokohamaのワンマンライブの模様を収録 【ショップ別オリジナル特典】タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン:ジャケステッカーアニメイト:ミニフォト(54mm×86mm)セブンネット:オリジナル缶バッジ楽天ブックス:オリジナルアクリルキーホルダーAmazon.co.jp:メガジャケ(各形態別ジャケット) <各ショップお申込みに関する注意事項>※Furui Riho「Hello」(PCCA-06401/PCCA-6402)を上記対象店舗でご予約購入いただくと、先着でショップ別オリジナル特典をプレゼントいたします。※購入特典は先着での付与となります。なくなり次第終了いたしますので、 予めご了承ください。※一部店舗に特典の取扱いがない場合がございますので、ご予約・ご購入時にご確認ください。※ECサイトでご予約の場合、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文ください。(一部ECサイトでは予約済み商品がキャンセル不可の場合がございますのでご注意ください) <Furui Riho Live Tour 2025 -Dear my friends-> 9月7日(日) 神奈川 横浜Bay Hallopen/start 16:15/17:00 9月13日(土) […]

The post Furui Riho、「Hello」先行配信決定。『CITY THE ANIMATION』アニメ描き下ろしを含むジャケットと新ビジュアルも公開 first appeared on BARKS.