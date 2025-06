PIERROTが2025年2月、東京・有明アリーナにて10年ぶりのワンマンライヴ<END OF THE WORLD LINE>を開催した。同公演を収録したLIVE Blu-ray & DVDが7月15日に発売となる。この発売を記念して、7月13日および14日の2日間、全国各地の映画館にて先行上映会を開催することが発表となった。 PIERROTは2006年4月、オフィシャルサイトにて解散を突如発表。以降、8年にわたって沈黙を守っていたが2014年に再集結。2017年と2024年にはDIR EN GREYとのジョイントライブ<ANDROGYNOS>を開催した。前述の<END OF THE WORLD LINE>は、ワンマンライヴとしては2014年のさいたまスーパーアリーナ公演以来、約10年ぶりとなった。 2日間にわたるライブでは、映像演出とライティング、メンバーのパフォーマンスが融合したステージが展開され、会場に詰めかけたピエラー(PIERROTファンの呼称)を狂喜させた。 先行上映会では、DAY1(2月8日公演)を7月13日に、DAY2(2月9日公演)を7月14日にそれぞれ上映。映画館の大迫力のスクリーンとサウンドシステムで再び熱狂が蘇る。 ■<PIERROT「END OF THE WORLD LINE」>先行上映会●日程・7月13日(日)16:00上映開始 (2月8日公演上映)・7月14日(月)19:00上映開始 (2月9日公演上映)※各日、定刻より本編の上映開始●会場全国各地の映画館:https://liveviewing.jp/endoftheworldline/※開場時間は映画館によって異なります。※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。●料金4,000円(税込/全席指定)※3歳以上有料/3歳未満で座席をご使用の場合は有料※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。●チケットスケジュール/お申込み【プレオーダー(抽選)】受付期間:6月12日(木)12:00〜6月22日(日)23:59https://eplus.jp/pierrot_lv/※お申込みは、おひとり様につき4枚まで●一般発売(先着)受付期間:7月5日(土)18:00〜7月11日(金)12:00https://eplus.jp/pierrot_lv/・全国のファミリーマート店舗※お申込みは、おひとり様につき4枚まで※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。(問)イープラス:050-3185-6760 関連リンク◆<END OF THE WORLD LINE>先行上映会 情報サイト◆PIERROTオフィシャルサイト

