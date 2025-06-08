À¶¤é¤«¤ËÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Êà»çÍÛ²Ö¤ÎÀîá¤¬Èþ¤·¤¤¡¡ÆàÎÉ¤Î¡Ö¤¢¤Â¤µ¤ð²óÏ¡×º£Ç¯¤âÀä·Ê
Çß±«Æþ¤ê´Ö¶á¤Î¡¢2025Ç¯6·î4Æü¡£±«¤¬Â³¤¯¤È»×¤¦¤ÈÍ«Ýµ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¸÷·Ê¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¶¤é¤«¤ÊÀî¤Î¤è¤¦¤Ë²¬»û¤òºÌ¤ë»çÍÛ²Ö¡×
¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ç¼Ì¿¿²È¤ÎKanata¡Ê¡÷asagi_photo0921¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÖ¤¤Ä»µï¤Ø¤ÈÂ³¤¯Ä¹¤¤Æ»¤Î¼Ì¿¿¡£Æ»¤Î¾å¤Ë¤Ï¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥¢¥¸¥µ¥¤¤ÎÈ¿¢¤¨¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤½¤·¤ÆÆ»¤ÎÏÆ¤Ë¤âÌµ¿ô¤ÎÀÄ¤¤¥¢¥¸¥µ¥¤¤Î²Ö¤¬¡£
¤Þ¤µ¤ËÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤½¤Î·Ê¿§¤ËX¾å¤Ç¤Ï6000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê6·î6Æü»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»çÍÛ²Ö¤ÎÀî¡¡¡¡Å·¹ñ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤ª¤ª¡¼¡¢¤³¤³åºÎï¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡ÖÀÄ¿§¤¬¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¿å¤Î¤è¤¦¤Ê»çÍÛ²Ö¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö»çÍÛ²Ö¤Ç¤¹¤«?¡¡¿§¤â·Á¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¤¹¡×
²¬»û¤È¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©¤ÎÌÀÆü¹áÂ¼¤Ë¤¢¤ë¡¢À¾¹ñ»°½½»°½ê´Ñ²»½äÎé¤Î¸Å»û¡£
»£±Æ»þ¤Î¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î»þ¤Î´¶ÁÛ¤Ï......¡©¡¡¡¡Åê¹Æ¼Ô¡¦Kanata¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
»çÍÛ²Ö¤¬Àî¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤ë
Kanata¤µ¤ó¤¬ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï6·î2Æü¸áÁ°11»þ40Ê¬¤´¤í¡£²¬»û¤Î±üÇ·±¡¤ØÂ³¤¯»²Æ»¤Î¸÷·Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃëÁ°¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢¤³¤Î»²Æ»¤Ï¸÷¤È±Æ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¶¯¤¯½Ð¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¸÷¤¬¤ä¤ï¤é¤°ÇöÆÞ¤ê¤Î½Ö´Ö¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¶ì¿´¤·¤¿¡×¤È¡¢Kanata¤µ¤ó¡£»£±Æ»þ¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö³¬ÃÊ¤òºÌ¤ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î»çÍÛ²Ö¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÀÄ¤¤»çÍÛ²Ö¤¬Àî¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤ë¸÷·Ê¤Ï°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢»çÍÛ²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤ªÃÏÂ¢ÍÍ¤¬¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢¿´¤¬Ìþ¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡ÖKanata¡×¤µ¤ó¡Ë
²¬»û¤Ï¡¢À¾¹ñ»°½½»°½ê´Ñ²»½äÎé¤ÎÆàÎÉ¸©Îî¾ì¤Ç¤¢¤ëÄÛºå»û¡¢Ä¹Ã«»û¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤Î»û¤È±ï¿¼¤¤¼¼À¸»û¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖÂçÏÂ´Ñ²» ¤¢¤Â¤µ¤ð²óÏ¡×¤ò³«ºÅÃæ¡Ê25Ç¯¤Ï5·î24Æü¡Á7·î6Æü¡Ë¡£
»Í¤«»û¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶Æâ¤ò¥¢¥¸¥µ¥¤¤ÇºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Kanata¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¤â¡ÖÂçÏÂ´Ñ²» ¤¢¤Â¤µ¤ð²óÏ¡×¤Î»þ´ü¤Ë¤³¤Î¾ì½ê¤òË¬¤ì¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¡£º£Ç¯¤âºÆË¬¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö³¬ÃÊ¤òºÌ¤ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î»çÍÛ²Ö¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÀÄ¤¤»çÍÛ²Ö¤¬Àî¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤ë¸÷·Ê¤Ï°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»çÍÛ²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤ªÃÏÂ¢ÍÍ¤¬¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢¿´¤¬Ìþ¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼Ì¿¿¤Ç¤â¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¸«¤ë¤È¤µ¤é¤Ë´¶Æ°Åª¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤³¤Î·Ê¿§¤òÄ¾ÀÜÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊKanata¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÂçÏÂ´Ñ²» ¤¢¤Â¤µ¤ð²óÏ¡×¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»û¤Ç¡Ø¤¢¤Â¤µ¤ð²óÏ ÀÚ¤ê³¨¸æ¼ë°õ¡Ù¤ä¡Ø¤¢¤Â¤µ¤ð²óÏ ´Ä²Ö¼é¡Ê¤ï¤Ã¤«¤Þ¤â¤ê¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤ò¼øÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ú¤¢¤Â¤µ¤ð²óÏ ½Å¤Í¿§½äÎé¡Û¤âÆ±»þ³«ºÅ¡£ÄÛºå»û¡¦²¬»û¡¦Ä¹Ã«»û¡¦¼¼À¸»û¤ËÀßÃÖ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò»²ÇÒ¼Ô¼«¿È¤¬½Å¤Í²¡¤·¤Æ´°À®¤¹¤ë»çÍÛ²Ö»²ÇÒµÇ°¼ë°õ¤¬¡¢ÌµÎÁ¤Ç¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£
Çß±«¤ËÇ¨¤ì¤ë»çÍÛ²Ö¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¤ïÈþ¤·¤¤¡£±«¤ÎÍ«Ýµ¤µ¤âËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¤À¡£