「美しく儚い」を作画テーマとするRyoma Kashiwagi | SUPER FILM が切り取るモータースポーツの一瞬を、連載でお届けする。第3回はF1 Rd.07 エミリア・ロマーニャGP。【画像】フェラーリのお膝元で開催されたF1第7戦エミリア・ロマーニャGP(写真34点)安定した強さを発揮したフェルスタッペンが今季2勝目を挙げる。またレッドブルレーシングにとっては参戦400戦目の記念すべき勝利となった。

快晴の空の下、Cavallino Rampante 輝くアウトドローモ・エンツォ・エ・ディーノ・フェラーリで63周に渡って競われるエミリア・ロマーニャGP。地元スクーデリアフェラーリのスターティンググリッドは予選11番手、12番手と振るわない。フロントローはマクラーレンのピアストリとフェルスタッペンが分け合う形となった。ポールからスタートしたピアストリの反応は悪くなかったがそれ以上にフェルスタッペンの加速が光った。タンブレロのシケインでアウト側からピアストリを一気にパス。メルセデスのラッセルとピアストリは当たり前の速度を保っていたが、レッドブルのエースはひとり尋常でないスピードで駆け抜けた。ラッセルとマクラーレンのノリスが数周に渡り接戦を演じる。12周目に最初のピットストップがあり、最初に入ったのはラッセル。29周目には上位陣がタイヤ交換、マクラーレンは完璧な形で2位のノリスをコースに戻した。しかしハースのオコンのマシンがトラブルによりコースサイドにストップ、バーチャルセーフティカーが導入される。首位を行くフェルスタッペンはこのタイミングでハードタイヤに。追走するピアストリも翌周にハードでピットを出る。レース中盤、フェラーリの2台ハミルトンとルクレールはそれぞれ5位と7位に。オーバーテイクのたびにティフォシからの声援を受け着実に周回を重ねていく。46周目、アントネッリがストップ。メルセデスのマシンはスロットル制御系のメカニカルトラブルをVSC解除後からずっと抱えていた。この前途あるルーキーのマシンを安全に排除するために今回はセーフティーカーが導入された。また残り周回数を鑑みて、各チームは再び慌ただしさを迎えることとなった。全車がピットストップを終える中でリーダーは依然としてフェルスタッペン。2番手と3番手にマクラーレンがつける。53周目にセーフティーカーが抜けるとレースは残り10周回。隊列はニュータイヤで再び激しく前走者の隙を窺う。3位ノリスはチームメイトをタンブレロで鮮やかにパス。ニュータイヤでのアドバンテージを活かした。58周目のことだ。60周目、その後方ではルクレールとウィリアムズのアルボンが激しい攻防を繰り広げ、同じくタンブレロに差し掛かる。しかしながらこの戦いはクリーンにはいかなかった。アルボンは明らかに勢いがありすぎグラベルに押し出されるもハミルトンの前でなんとか復帰を果たす。しかし失速からの回復は難しくヴィルヌーブシケインに差し掛かるまでにあっさりとパスされてしまう。61周目、フェラーリ同士の戦い。最終コーナーから上手くスリップについたハミルトンはルクレールを1コーナーでオーバーテイク。これで同チームへ移籍後、最高位の4位に浮上した。フェルスタッペンは終始ライバルを寄せ付けず、完璧にレースをコントロール。王者の貫禄を示した。Entry List#1 Max Verstappen / RED BULL RACING / Red Bull RB21 / Honda RBPT H003#4 Lando Norris / McLAREN / McLaren MCL39 / Mercedes F1 M16 E Performance#5 Gabriel Bortoleto / SAUBER / Sauber C45 / Ferrari 066/12#6 Isack Hadjar / RACING BULLS / Racing Bulls VCARB 02 / Honda RBPT H002#10 Pierre Gasly / ALPINE / Alpine A525 / Renault E-Tech RE25#12 Andrea Kimi Antonelli / MERCEDES / Mercedes F1 W16 E Performance / Mercedes F1 M16 E Performance#14 Fernando Alonso / ASTON MARTIN RACING / Aston Martin AMR25 / Mercedes F1 M16 E Performance#16 Charles Leclerc / FERRARI / Ferrari SF-25 / Ferrari 066/12#18 Lance Stroll / ASTON MARTIN RACING / Aston Martin AMR25 / Mercedes F1 M16 E Performance#22 Yuki Tsunoda / RED BULL RACING / Red Bull RB21 / Honda RBPT H003#23 Alex Albon / WILLIAMS / Williams FW47 / Mercedes F1 M16 E Performance#27 Nico Hulkenberg / SAUBER / Sauber C45 / Ferrari 066/12#30 Liam Lawson / RACING BULLS / Racing Bulls VCARB 02 / Honda RBPT H002#31 Esteban Ocon / HAAS F1 TEAM / Haas VF-25 / Ferrari 066/12#43 Franco Colapinto / ALPINE / Alpine A525 / Renault E-Tech RE25#44 Lewis Hamilton / FERRARI / Ferrari SF-25 / Ferrari 066/12#55 Carlos Sainz / WILLIAMS / Williams FW47 / Mercedes F1 M16 E Performance#63 George Russell / MERCEDES / Mercedes F1 W16 E Performance / Mercedes F1 M16 E Performance#81 Oscar Piastri / McLAREN / McLaren MCL39 / Mercedes F1 M16 E Performance#87 Oliver Bearman / HAAS F1 TEAM / Haas VF-25 / Ferrari 066/12STARTING GRID1'14.670 / O. Piastri / McLAREN / 236.673 km/h1'14.704 / M. Verstappen / RED BULL RACING / 236.565 km/h1'14.807 / G. Russell / MERCEDES / 236.239 km/h1'14.962 / L. Norris / McLAREN / 235.751 km/h1'15.431 / F. Alonso / ASTON MARTIN RACING / 234.285 km/h1'15.432 / C. Sainz / WILLIAMS / 234.282 km/h1'15.473 / A. Albon / WILLIAMS / 234.155 km/h1'15.581 / L. Stroll / ASTON MARTIN RACING / 233.820 km/h1'15.746 / I. Hadjar / RACING BULLS / 233.311 km/h1'15.787 / P. Gasly / ALPINE / 233.185 km/h1'15.604 / C. Leclerc / FERRARI / 233.749 km/h1'15.765 / L. Hamilton / FERRARI / 233.252 km/h1'15.772 / A. Antonelli / MERCEDES / 233.231 km/h1'16.260 / G. Bortoleto / SAUBER / 231.738 km/h1'16.379 / L. Lawson / RACING BULLS /231.377 km/h/ F. Colapinto / ALPINE1'16.518 / N. Hulkenberg / SAUBER / 230.957 km/h1'16.613 / E. Ocon / HAAS F1 TEAM / 230.671 km/h1'16.918 / O. Bearman / HAAS F1 TEAM / 229.756 km/h/ Y. Tsunoda / RED BULL RACINGRACE1. Max Verstappen / Red Bull Racing-Redbull / 63 Laps / 1:31'33.199 / 202.538 km/h2. Lando Norris / McLaren-Mercedes / 63 Laps / 1:31'39.308 / 202.313 km/h3. Oscar Piastri / McLaren-Mercedes / 63 Laps / 1:31'46.155 / 202.061 km/h4. Lewis Hamilton / Ferrari / 63 Laps / 1:31'47.555 / 202.010 km/h5. Alexander Albon / Williams-Mercedes / 63 Laps / 1:31'51.144 / 201.878 km/h6. Charles Leclerc / Ferrari / 63 Laps / 1:31'53.973 / 201.775 km/h7. George Russell / Mercedes / 63 Laps / 1:31'55.233 / 201.729 km/h8. Carlos Sainz / Williams-Mercedes / 63 Laps / 1:31'56.097 / 201.697 km/h9. Isack Hadjar / RACING BULLS-Honda / 63 Laps / 1:31'56.785 / 201.672 km/h10. Yuki Tsunoda / Red Bull Racing-Redbull / 63 Laps / 1:31'59.645 / 201.567 km/h11. Fernando Alonso / Aston Martin-Mercedes / 63 Laps / 1:32'00.449 / 201.538 km/h12. Nico Hülkenberg / Sauber-Ferrari / 63 Laps / 1:32'03.495 / 201.427 km/h13. Pierre Gasly / Alpine-Renault / 63 Laps / 1:32'04.623 / 201.386 km/h14. Liam Lawson / RACING BULLS-Honda / 63 Laps / 1:32'05.710 / 201.346 km/h15. Lance Stroll / Aston Martin-Mercedes / 63 Laps / 1:32'06.192 / 201.329 km/h16. Franco Colapinto / Alpine-Renault / 63 Laps / 1:32'06.610 / 201.313 km/h17. Oliver Bearman / Haas-Ferrari / 63 Laps / 1:32'07.007 / 201.299 km/h18. Gabriel Bortoleto / Sauber-Ferrari / 63 Laps / 1:32'11.771 / 201.126 km/hDNF. Andrea Kimi Antonelli / Mercedes / 44 Laps / 1:01'29.744 / 210.531 km/hDNF. Esteban Ocon / Haas-Ferrari / 27 Laps / 37'42.335 / 210.568 km/hFastest LapMax Verstappen / Red Bull Racing-Redbull / 58 Laps / 1'17.988 / 226.604 km/hWords and Photography:a Ryoma Kashiwagi film | 2025RED KOMODO X | LEICA Apo-Summicron M50mm, Elmarit M90mmSupportedbyRED DIGITAL CINEMA | Exascend