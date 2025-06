2位:札幌光星高等学校/29票

All About ニュース編集部では、2025年5月8〜22日の期間、全国10〜60代の男女98人を対象に、「北海道・東北地方の私立進学校」に関するアンケートを実施しました。その中から、「優秀な学生が多いと思う北海道の私立進学校」ランキングの結果をご紹介します。札幌光星高等学校は、文系・理系問わず進学実績の高さで知られる伝統校であり、特進コースを中心に国公立大学や有名私立大学への合格者を多数輩出しています。基礎学力の徹底から応用力を伸ばす教育が行き届いており、「光星生=優秀」というイメージが広く定着しています。特に医学部志望者へのサポートが手厚いのも特長です。

1位:函館ラ・サール高等学校/39票

回答者からは「進学実績・進学サポートが非常に充実しており、難関大学合格者多数。キリスト教の理念に基づき『地の塩 世の光』を校訓とし、社会で活躍できる人材育成を重視」(60代男性/広島県)、道内でも安定して学力の高い生徒が多くて、勉強だけじゃなく行事とかリーダーシップ面でも優れてる印象がある。まじめで落ち着いた雰囲気の中で、全体的にハイレベルな子が集まってるってイメージ」(30代女性/秋田県)との声が寄せられました。函館ラ・サール高等学校は、東京大学や京都大学といった最難関への合格実績を持つ、全国的にも有名な中高一貫男子校です。全寮制の学習環境、緻密に設計されたカリキュラム、そして生徒同士の高い学力レベルが互いを刺激し合う空気感が、「ラ・サール出身=優秀」の評価を生んでいます。回答者からは「東大進学とか有名大学に進学する人がたくさんいそうです」(50代女性/愛知県)、「全国区の超進学校として知られてて、東大・京大・医学部といった難関大への進学者を毎年輩出してるから、出身と聞いたら『おっ』となるインパクトがある」(30代女性/秋田県)、「ラサールといえば厳しい、これに尽きると思います」(20代女性/東京都)といった声が寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)