±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÇµÁÍý¤ÎÊì»Ò¤ò±é¤¸¤¿µÜß·¥¨¥Þ¡Êº¸¡Ë¤È¹õÀîÁÛÌð¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àemmamiyazawa¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

Î¾¸ª¤òÍ¥¤·¤¯Êú¤¤¤Æ¡¡Ç®¤¤¥¨¡¼¥ë¤â

¡¡½÷Í¥¤ÎµÜß·¥¨¥Þ(36)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£11ºÐÇ¯²¼¤Î­à²øÊª­áÇÐÍ¥¤ÈÇ®¡¹¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÇÄ¹ºê¤ÎÁÈÄ¹¤Î¸åºÊÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëµÜß·¤Ï¡¢µÁÍý¤ÎÂ©»Ò¤ò±é¤¸¤¿¹õÀîÁÛÌð(15)¤ÈÊÂ¤ó¤À2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£

¡¡1Ëç¤Ï±Ç²è¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤â¤¦1Ëç¤Ï»£±ÆÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤ß¤é¤ì¡¢µÜß·¤ÏÃåÊª¡¢¹õÀî¤âÍá°á¤Ë¤ª¤·¤í¤¤¤òÅÉ¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¡¢µÜß·¤¬¹õÀî¤ÎÎ¾¸ª¤òÍ¥¤·¤¯Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£­àÇ®¡¹­á¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£

¡¡¡Ö¹õÀîÁÛÌð¤¯¤ó¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤Ç¤­¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2023Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö²øÊª¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¡¢³Æ¼ï±Ç²è¾Þ¤Ç¿·¿Í¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿¼ã¼êÃíÌÜ¤Î¹õÀî¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤Ç¤­¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×

±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÇµÁÍý¤ÎÊì»Ò¤ò±é¤¸¤¿µÜß·¥¨¥Þ(º¸)¤È¹õÀîÁÛÌð
(µÜß·¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àemmamiyazawa¤è¤ê)
¹õÀîÁÛÌð(º¸)¤ÈµÜß·¥¨¥Þ
(µÜß·¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àemmamiyazawa¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹ñÊõµé¤ËåºÎï¤Ç¤¹¡£¥¨¥Þ¤µ¤ó¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡£´°àú¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈþ¤·¤¤¡£¥¹¥Æ¥­¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ä¡Á¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥¨¥Þ¤µ¤óËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¯²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢°ú¤­¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£


 