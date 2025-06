TOMOOの新曲「LUCKY」が、7月2日にリリースされることが決定した。本作は7月6日より放送の京都アニメーション制作のTVアニメ『CITY THE ANIMATION』のエンディング主題歌に起用されることが決定している。 『CITY THE ANIMATION』は、あらゐけいいち原作の普通の“CITY”に住むなんだか楽しい人々の生活を、一文無しの大学生・南雲美鳥やカメラマンに憧れる南雲の後輩・にーくら、ちょっと不思議な女の子・泉わこなど多彩なキャラクターたちを通して描いたガールズ・ラン・コメディ。 エンディング主題歌となる「LUCKY」制作にあたり、TOMOOは以下のコメントを寄せている。 ◆ ◆ ◆ ■TOMOOコメント『CITY』を読みながら、さっきまで声を出して笑っていたのに、ふいになんとも言えない気持ちがぐぐっときて、自然と口ずさむままピアノに向かい、それがサビのメロディになりました。この街の人達がすごく好きです。ここに自分も居たいなあ、出会えてよかったな、と思いつつ「LUCKY」を書かせていただきました。毎週お話の後も、その日常が続いてゆく余韻を彩ることができたら嬉しいです。放送をとても楽しみにしています! ◆ ◆ ◆ さらに、「LUCKY」をPre-add/Pre-seveすると全員に先日行われた<TOMOO Live at 日本武道館>の未公開写真が、抽選で3名様に直筆サイン入りの”Nippon Budokan” Pass Stickerが当たるプレアドキャンペーンの開催も決定した。期間は7月1日23:59までとなっている。 TOMOOは、2025年11月より自身最大規模となる<TOMOO HALL TOUR 2025-2026>を開催する。チケットはFC先行の受付が開始され、6月8日(日)23:59まで受付中。 TOMOO「LUCKY」 2025年7月2日(水)配信リリースURL:https://TOMOO.lnk.to/LUCKY※Pre-add/Pre-saveで事前予約受付中 Pre-add/Pre-seveしていただいた方、全員に先日行われた『TOMOO Live at 日本武道館』の未公開写真が、抽選で3名様に直筆サイン入りの”Nippon Budokan” Pass Stickerが当たるプレアドキャンペーンを開催。【応募URL】https://form.run/@tomoo-lucky-preaddsavecp【期間】2025年6月8日(日)12:30〜2025年7月1日(火)23:59【詳細】https://www.tomoo.jp/ ※全員プレゼントの未公開写真は、2025年5月23日(金)に開催された『TOMOO Live at 日本武道館』のライブ写真となります。※抽選で3枚様プレゼントの直筆サイン入りステッカーは、2025年5月23日(金)に開催された『TOMOO Live at 日本武道館』にて会場限定で販売されていた”Nippon Budokan” Pass Stickerへサインを入れたものとなります。 『CITY THE ANIMATION』概要 ■イントロダクションこの街、ただの街にあらず。笑いあり(プププッ) ラブあり(キュンキュン) ホロリあり(ホロリホロリ)住人たちが織りなす予測不能な平凡ライフ!ワクワクが連鎖する CITYへようこそ。 ■放送情報ABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11、AT-Xにて7月6日より放送開始!TOKYO MX 7月6日より 毎週日曜日 24:00〜ABCテレビ 7月6日より 毎週日曜日 24:40〜テレビ愛知 7月6日より 毎週日曜日 25:20〜BS11 7月7日より 毎週月曜日 23:00〜AT-X 7月7日より […]

