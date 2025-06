菊地“EMMA”英昭によるソロ・プロジェクト、brainchild’sが10月よりライブハウスツアー<brainchild’s TOUR 2025 THE MEMORIAL>を開催することが決定した。 2023年に結成15周年を迎え、アコースティック編成による全国CLUB QUATTROツアーを成功させたbrainchild’s。さらに、スペシャルゲストを迎えた東名阪公演<15th Anniversary brainchild’s nation>では深化し続ける音楽世界を鮮烈に示し、一方でベストアルバム『WHITE LION, BLACK SHEEP』もリリースされた。 約2年の沈黙を破り、“第7期。”メンバーで行なわれる<brainchild’s TOUR 2025 THE MEMORIAL>ツアーは全国13都市を巡る。ツアータイトルの真意などはまだ明かされていないが、彼らの“今”がどのような音楽で語られるのか注目が集まるところだ。 チケットは本日6月8日(日)正午より、brainchild’s公式ファンクラブ「Ura Omote」にて先行抽選受付がスタートする。 <brainchild’s TOUR 2025 THE MEMORIAL> 10月4日(土) 茨城・水戸ライトハウス [17:30 OPEN / 18:00 START]10月11日(土) 愛知・名古屋ボトムライン [17:00 OPEN / 18:00 START]10月13日(月・祝) 広島・広島LIVE VANQUISH [16:30 OPEN / 17:00 START]10月16日(木) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI [18:15 OPEN / 19:00 START]10月25日(土) 北海道・ペニーレーン24 [17:15 OPEN / 18:00 START]11月1日(土) 石川・金沢EIGHT HALL [17:15 OPEN / 18:00 START]11月3日(月・祝) 京都・KYOTO MUSE [16:30 OPEN […]

