後藤真希とDa-iCEのボーカル花村想太によるコラボレーション・シングル「後藤真希 / チェケラ feat. 花村想太(Da-iCE)」が、6月18日(水)に配信リリースされることが発表された。同日にはミュージックビデオも公開される。 Tiktokでは今作のリリースに先駆けて、この楽曲の一部が本日より先行配信がスタートしている。 ▼「チェケラ」TikTok専用リンクhttps://www.tiktok.com/music/-7510207757816809488 人気沸騰中同士の二人によるコラボレーションとなった本作シングルは、”男女の友情”をテーマにしたPOPなアッパーチューン。作詞・作曲から楽曲プロデュースまで花村想太自身が手がけた作品だ。 後藤真希と花村想太の両者から、今回のコラボレーションに熱いコメントを寄せられた。 ◆ ◆ ◆ ■後藤真希コメント花村想太さんとのコラボで改めて音楽での学びや発見がありました。聴けば聴くほど好きになる曲で、歌詞や振り付けはエモい所も!!沢山の方に聴いて欲しいです!! ■花村想太コメントあの後藤さんとご一緒できる日がくるなんて、、、小学生の僕が聞いたらきっと目が飛び出ると思います。今回はとにかく後藤さんの魅力をこれでもかっ!と引き出せる楽曲にしたつもりです。聴いてると笑顔になれること間違いなしです。よろしくお願いします!!! ◆ ◆ ◆ 「後藤真希 / チェケラ feat. 花村想太(Da-iCE)」 2025年6月18日 (水) 配信リリース作詞 : 花村想太作曲 : 花村想太 / MEG.ME / Louis編曲 : MEG.ME / Louis 関連リンク ◆後藤真希 オフィシャルサイト◆YouTubeチャンネル”ゴマキのギルド” ◆花村想太 Instagram◆花村想太 ◆Da-iCE オフィシャルサイト

The post 後藤真希と花村想太(Da-iCE)によるコラボレーションシングルが配信決定 first appeared on BARKS.