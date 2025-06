前回2015年5月30日・31日から、ちょうど10年振りとなったGLAYの東京ドーム公演。ちなみに10年前の5月31日もこの6月1日も日本ダービーの開催日で、お隣のウインズ後楽園も賑わいを見せていた。それはともかく──10年振りの東京ドーム公演は前日5月31日を含めてGLAYにとっても特別な2日間であったことは間違いない。 ◆ライブ写真 “GLAY EXPO”をテーマに2024年から疾走ってきたメジャーデビュー30周年記念のアニバーサリーイヤーの締め括りとなるドーム公演。特別中の特別ではある。しか──これは個人的な感想であることを予めご了承いただきたいのだが──本公演がGLAYにとって極めて特別なライブであったかと問われたら、そういうことでもないという気がしている。それが2日間を見終えた今の率直な感想だ。 念を押すが、もちろん特別中の特別ではある。10年振りなのだからextra specialである。だが、それこそ日本ダービーのようにその年の3歳馬しか出走できないレースであったり、例えば母国以外ではほとんど実現しない海外アーティストの来日公演であったり、そういった特別ではなかったように思う。 そう思わせるに至ったのは、半年前までアリーナツアーを行なっていたことが関係しているかもしれないし、2月にLUNA SEAとの<The Millennium Eve 2025>で東京ドームに登場したことと無縁ではないかもしれない。あるいは、2005年の東京ドーム公演で「10年後このステージにジャケットを絶対に取りにくるから」とのTERUの宣言から2015年に至った時のようなドラマがなかったせいかもしれない(そう言えば、この日、M14「疾走れ!ミライ」の時、TERUは自身が脱ぎ捨てた白いジャケットを曲が終わったあとでちゃんと拾ってきちんとマイクスタンドにかけていましたね)。 要するに、今回のようなドーム公演はGLAYの日常ではないけれど、かと言って、彼らにとっての非日常≒異空間ではない。そんな風に思うのだ。通常のライブをドームクラスにスケールアップした……とは簡単な物言いだが、今回のような公演はあくまでもGLAYにとっての当たり前の延長上であり、その最上級に過ぎない。その意味ではドレスアップと言ったほうがいいかもしれない。30周年を迎えたGLAYがアニバーサリーに相応しい綺麗な衣装に身を包み登場した。でも中身はこれまでのGLAYだ。バンドを擬人化すればそういうことになるだろうか。 翌日以降テレビやスポーツ紙でも今回の公演の模様が報じられ、多くの人たちにもその雄姿は届いたことだろう。その中には、リアルタイムのロックエンタテインメントの煌びやかさに目を細めた人も多かったと思う。だが、GLAYはいつものGLAYであり、目の前にいる5万人(前日と併せて10万人)はいつものGLAYのオーディエンスであったのである。それを象徴するエピソードを当日間近で耳にして随分と微笑ましく感じたのだが、それは後述するとして、まず筆者が本公演をGLAYにとっての当たり前の延長上とする理由を以下に記そう。 この日最大のサプライズはアンコールでのL’Arc-en-Cielのhydeの登場であったことは、すでに多くの方がご存知のことと思う。hydeがステージに現れた時の観客の反応は、これまで筆者が現場に身を置いていたあらゆるエンタテインメントにおいて初めて体験するものであったと思う。それほどに強烈なものだった。すさまじかった。この瞬間を指して“東京ドームが震えた”と表した記事も目にしたが、それは比喩でもなんでもなく、書いた人は本当に東京ドーム内の空気が震えたように感じたのだと思う。自分もそれに大きく同意する。あの時のオーディエンスの悲鳴にも似た歓声も人生で初めて体験した代物だった。 前日のYUKIの登場と併せてアンコールでのゲストは今回の東京ドーム公演が特別なものであることを際立たせていた。ただし、GLAYが思いもしないゲストを招くことは、こういう大規模コンサートやツアーの千秋楽などの節目ではままあることだ。直近では今年1月の<GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO at HAKODATE Sponsored by JAL>で最新アルバム『Back To The Pops』にも客演した清塚信也氏を招いたことも記憶に新しい。 昨年6月の<GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025>ではENHYPENのJAYが登場して「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)」を生披露した。もっと言うなら、同じベルーナドーム(当時の名称はメットライフドーム)での<GLAY 25th Anniversary “LIVE DEMOCRACY”>(2019年)ではMISIAと共に「YOUR SONG feat.MISIA」を熱演。10年前の東京ドーム公演<20th Anniversary Final GLAY in TOKYO DOME […]

