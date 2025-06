ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、タイル模様が涼やかな雰囲気の、ディズニーデザイン「透け感のあるのれん」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「透け感のあるのれん」アリエル

サイズと価格:【約85×150】3,490円(税込)、【約85×180】3,990円(税込)

品質:ポリエステル100%

ポール径2cm以下に対応

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインののれん。

目隠しや間仕切りになって、吊すだけで一気に爽やかな雰囲気に!

また、タイル模様も涼やかで「アリエル」やお友達の「フランダー」はシルエットで表現されています。

「アリエル」と「フランダー」が向かい合っておしゃべりをしているような様子にほっこり☆

<素材アップ>

透け感のある涼やかな素材を使用しています。

光があたると透け感が際立ち、とってもオシャレ◎

しっかりハリのある生地を使用。

ネットに入れればご自宅の洗濯機で洗えるので、いつでも清潔な状態をキープ!

上部にはポールが通せるループ付き。

お手持ちの突っ張り棒など、ポール径2cm以下の棒を通すことができます。

シルエットデザインでインテリアに馴染みやすいのもうれしい!

タイル模様が涼やかな雰囲気の、ディズニーデザイン「透け感のあるのれん」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

