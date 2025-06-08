ナチュラルライズ

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◆第７１回東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１１日、大井競馬場・ダート２０００メートル）

　出走馬の枠順が６月８日、決まった。ＪＲＡ勢では羽田盃の覇者で２冠目を目指すナチュラルライズ（牡３歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父キズナ）は４枠８番に決まった。ユニコーンＳを制したカナルビーグル（牡３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父リアルスティール）は７枠１４番になった。

　地方勢では羽田盃２着のナイトオブファイア（牡３歳、大井・渡辺和雄厩舎、父ホッコータルマエ）は２枠３番。東京湾カップの覇者のケンシレインボー（牡３歳、船橋・佐藤裕太厩舎、父レインボーライン）は６枠１２番に決まった。

　決定した枠順は次の通り（馬番、所属、馬名、騎手の順）。

　（１）Ｊ美浦　アメージング　　　　田辺裕信

　（２）浦　和　プレミアムハンド　　笹川　翼

　（３）大　井　ナイトオブファイア　矢野　貴之

　（４）浦　和　プローラーティオー　本橋　孝太

　（５）大　井　フレンドローマ　　　鷹見　陸

　（６）川　崎　テディージュエリー　増田　充宏

　（７）大　井　スマイルマンボ　　　吉原　寛人

　（８）Ｊ美浦　ナチュラルライズ　　横山　武史

　（９）大　井　カセノタイガー　　　野畑　凌

（１０）北海道　ウィルオレオール　　石川　倭

（１１）川　崎　ミーヴァトン　　　　町田　直希

（１２）船　橋　ケンシレインボー　　山中　悠希

（１３）大　井　シーソーゲーム　　　御神本訓史

（１４）Ｊ栗東　カナルビーグル　　　吉村誠之助

（１５）大　井　スキャロップ　　　　吉井　章

（１６）Ｊ美浦　クレーキング　　　　クリストフ・ルメール

　※すべて３歳、牡馬、５７キロ。ＪはＪＲＡ。