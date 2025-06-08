【東京ダービー】２冠目を狙うナチュラルライズは４枠８番 羽田盃２着のナイトオブファイアは２枠３番 枠順確定
◆第７１回東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１１日、大井競馬場・ダート２０００メートル）
出走馬の枠順が６月８日、決まった。ＪＲＡ勢では羽田盃の覇者で２冠目を目指すナチュラルライズ（牡３歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父キズナ）は４枠８番に決まった。ユニコーンＳを制したカナルビーグル（牡３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父リアルスティール）は７枠１４番になった。
地方勢では羽田盃２着のナイトオブファイア（牡３歳、大井・渡辺和雄厩舎、父ホッコータルマエ）は２枠３番。東京湾カップの覇者のケンシレインボー（牡３歳、船橋・佐藤裕太厩舎、父レインボーライン）は６枠１２番に決まった。
決定した枠順は次の通り（馬番、所属、馬名、騎手の順）。
（１）Ｊ美浦 アメージング 田辺裕信
（２）浦 和 プレミアムハンド 笹川 翼
（３）大 井 ナイトオブファイア 矢野 貴之
（４）浦 和 プローラーティオー 本橋 孝太
（５）大 井 フレンドローマ 鷹見 陸
（６）川 崎 テディージュエリー 増田 充宏
（７）大 井 スマイルマンボ 吉原 寛人
（８）Ｊ美浦 ナチュラルライズ 横山 武史
（９）大 井 カセノタイガー 野畑 凌
（１０）北海道 ウィルオレオール 石川 倭
（１１）川 崎 ミーヴァトン 町田 直希
（１２）船 橋 ケンシレインボー 山中 悠希
（１３）大 井 シーソーゲーム 御神本訓史
（１４）Ｊ栗東 カナルビーグル 吉村誠之助
（１５）大 井 スキャロップ 吉井 章
（１６）Ｊ美浦 クレーキング クリストフ・ルメール
※すべて３歳、牡馬、５７キロ。ＪはＪＲＡ。