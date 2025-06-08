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　11日の大井競馬11Rで行われる「第71回東京ダービー」（Jpn1、大井、2000メートル、20時5分発走予定、全頭牡3歳）の枠順が8日、確定した。

　3歳ダート3冠の2冠目に今年は16頭が集結。1冠目のJpn1羽田盃を制したナチュラルライズは4枠8番、G3ユニコーンステークスを制したカナルビーグルは7枠14番となった。

　枠順は以下の通り

1枠1番　アメージング（美浦・中舘）57田辺

1枠2番　プレミアムハンド（浦和・小久保）57笹川

2枠3番　ナイトオブファイア（大井・渡辺和）57矢野

2枠4番　プローラーティオー（浦和・小久保）57本橋

3枠5番　フレンドローマ（大井・上杉）57鷹見

3枠6番　テディージュエリー（川崎・加藤誠）57増田

4枠7番　スマイルマンボ（大井・坂井）57吉原

4枠8番　ナチュラルライズ（美浦・伊藤圭）57横山武

5枠9番　カセノタイガー（川崎・蛯名雄）57野畑

5枠10番　ウィルオレオール（北海道・小国）57石川倭

6枠11番　ミーヴァトン（川崎・佐藤博）57町田

6枠12番　ケンシレインボー（船橋・佐藤太）57山中

7枠13番　シーソーゲーム（大井・藤田輝）57御神本

7枠14番　カナルビーグル（栗東・佐藤悠）57吉村誠

8枠15番　スキャロップ（大井・上杉）57吉井

8枠16番　クレーキング（美浦・中舘）57ルメール

※左から枠番、馬番、馬名、所属、調教師名、重量、騎手名