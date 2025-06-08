【11日発走 東京ダービー 枠順決まる】ナチュラルライズは4枠8番 カナルビーグルは7枠14番に
11日の大井競馬11Rで行われる「第71回東京ダービー」（Jpn1、大井、2000メートル、20時5分発走予定、全頭牡3歳）の枠順が8日、確定した。
3歳ダート3冠の2冠目に今年は16頭が集結。1冠目のJpn1羽田盃を制したナチュラルライズは4枠8番、G3ユニコーンステークスを制したカナルビーグルは7枠14番となった。
枠順は以下の通り
1枠1番 アメージング（美浦・中舘）57田辺
1枠2番 プレミアムハンド（浦和・小久保）57笹川
2枠3番 ナイトオブファイア（大井・渡辺和）57矢野
2枠4番 プローラーティオー（浦和・小久保）57本橋
3枠5番 フレンドローマ（大井・上杉）57鷹見
3枠6番 テディージュエリー（川崎・加藤誠）57増田
4枠7番 スマイルマンボ（大井・坂井）57吉原
4枠8番 ナチュラルライズ（美浦・伊藤圭）57横山武
5枠9番 カセノタイガー（川崎・蛯名雄）57野畑
5枠10番 ウィルオレオール（北海道・小国）57石川倭
6枠11番 ミーヴァトン（川崎・佐藤博）57町田
6枠12番 ケンシレインボー（船橋・佐藤太）57山中
7枠13番 シーソーゲーム（大井・藤田輝）57御神本
7枠14番 カナルビーグル（栗東・佐藤悠）57吉村誠
8枠15番 スキャロップ（大井・上杉）57吉井
8枠16番 クレーキング（美浦・中舘）57ルメール
※左から枠番、馬番、馬名、所属、調教師名、重量、騎手名