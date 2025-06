セガプライズに、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、実写映画『リロ&スティッチ』 Lぬいぐるみ “スティッチ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー 実写映画『リロ&スティッチ』 Lぬいぐるみ “スティッチ”

登場時期:2025年6月6日より順次

サイズ:全長約24×16×32cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

アニメーション作品を実写化した、ディズニー最新作実写映画『リロ&スティッチ』

2025年6月6日の劇場公開にあわせて、セガプライズに「ディズニー スティッチ」グッズが続々登場します!

実写映画『リロ&スティッチ』 Lぬいぐるみ “スティッチ”は、愛らしい「ディズニー スティッチ」の姿をぬいぐるみで表現。

まるで、映画の中から「ディズニー スティッチ」が出てきたかのような出来映えです。

ふんわりとした生地でできており、触り心地もバッチリ。

首をかしげたようなポーズもかわいらしく、飾ったり、抱きしめたりできるプライズです☆

実写映画『リロ&スティッチ』に登場する「ディズニー スティッチ」を、ぬいぐるみで表現。

セガプライズのディズニー実写映画『リロ&スティッチ』 Lぬいぐるみ “スティッチ”は、2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

