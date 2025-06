ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが毎年開催しているチャリティイベント「Universal Wonder Night」

2025年は、人気キャラクター「ピーナッツ」とのスペシャルコラボレーションにより、「Universal Wonder Night with PEANUTS」として開催されました。

ピーナッツ生誕75周年を記念し、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのエンターテイメントと“支援”の想いがひとつになった、特別な一夜のようすを紹介します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/第17回チャリティ・ディナー・ショー『UNIVERSAL WONDER NIGHT with PEANUTS』

開催日:2025年6月7日(土)

「Universal Wonder Night」は、2008年から継続的に開催されているユニバーサル・スタジオ・ジャパンのCSR活動の一環で、地元の子どもたちや福祉支援を目的としたチャリティ・ディナー・ショー。

寄付金やサイレントオークションによって集められた資金は、奨学金の提供や福祉車両の寄贈などに役立てられています。

地域で支援を必要とする子どもたちのために、パークと取引先企業、そして参加者が一体となって毎年行ってきました。

2025年の「Universal Wonder Night」は、ピーナッツ生誕75周年を記念して、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン初となる本格的なコラボレーションとして実施。

スヌーピーやチャーリー・ブラウンといったおなじみのキャラクターたちが登場するオープニング・ショーやグリーティング演出を通して、会場は笑顔と歓声に包まれました。

ディナーには、ピーナッツの世界観をモチーフにした特別なコース料理を提供。

前菜から、

魚料理、

肉料理、

パン、

そしてデザートまで、全てがスヌーピーづくし!

目でも舌でも楽しめる華やかなひとときに。

さらに、寄付金・奨学金の贈呈式や、サプライズの特別ゲストによるライブも行われ、エンターテイメントと社会貢献が調和した一夜となりました。

当日は、チャリティ支援に賛同した取引先企業(全36社)の社員や家族など約400名が来場し、サイレントオークションなどの参加型プログラムにも積極的に参加。

パークの人気キャラクター、綾小路麗華やディーコンも登場し、パーティーを盛り上げました。

「Universal Wonder Night with PEANUTS」で集められた寄付金は、児童福祉支援や進学支援(奨学金)に活用される予定です。

今年度のチャリティディナーショーでは、主要取引先36社が賛同し、各社からの協賛金からディナー・ショーの経費を差し引いた収益と、同額の金額を当社からマッチングギフトとして拠出することで、チャリティ資金・1,800万円を創成、地域の子どもたちへの支援活動に充てられます。

大阪府育英会の給付型学金「大阪府育英会 USJ奨学金」の原資(1,500万円)および、大阪市内の福祉施設(本年度は一般社団法人アイリス会)へ、パークの仲間たちが外装デザインに施された福祉車両1台(約300万円相当)を寄贈します。

吉村洋文 大阪府知事

今回のチャリティ・ディナー・ショーには、前回に続き吉村洋文 大阪府知事が参加されました。

吉村知事は、USJと協賛企業から大阪府の育英会と福祉車両に合計100万円の寄付があったことを報告しました。

この寄付活動は平成21年から続いており、これまでに180名の経済的に厳しい環境にある高校生が大学に進学することができたと述べました。

この奨学金を活用して夢を叶えた若者がたくさんいることを紹介し、中には弁護士になった人もいると言及。

現在開催中の大阪・関西万博についても触れ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとのコラボレーションについて説明、5月30日と31日にユニバーサル・スタジオ・ジャパンのステージが万博会場で行われたことを報告しました。

最後に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが大阪の代名詞となっていることに触れ、今後も大阪とユニバーサル・スタジオ・ジャパンがコラボレーションしながら元気な町づくりを進めていきたいと述べています。

JLボニエ 合同会社ユー・エス・ジェイ前社長/ユニバーサル・ディスティネーション&エクスペリエンス 次期社長兼COO(9月1日付)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)のJLボニエ前社長が、チャリティーディナーショーの場でのご挨拶を行いました。

ボニエ前社長は、このディナーショーでの挨拶が9回目となることを述べ、多くの参加者が社会や子供たちの豊かな未来のために活動に賛同し、一緒に取り組んできたことへの感謝を表明しました。

ボニエ前社長は、これまでのチャリティー活動の成果として、USJが障害者180名を輩出し、福祉施設への寄贈車両も16台目となったことを報告しました。

これらの成果は参加者の支援のおかげであり、このチャリティーディナーショーが、同じ思いを共有する人々と年に一度会える大切な機会であったと述べました。

ボニエ前社長は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの社長兼CEOを退任し、9月10日付でユニバーサル・ディスティネーション&エクスペリエンスの社長兼COOに就任します。

ボニエ前社長は、このような形で参加者と会うのは今回が最後になるかもしれないが、USJの地域社会への思いやイベントに込めた思い、参加者への感謝の気持ちは変わらないと強調しました。

最後に、ボニエ前社長は「ノーリミット」のスローガンのもと、USJが限りない愛を持って子供たちの笑顔あふれる未来を目指し、活動を続けていくことを約束し、再会を楽しみにしていると締めくくりました。

村山卓 合同会社ユー・エス・ジェイ 社長

2025年6月1日付で合同会社ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの社長に就任した村山卓社長が、チャリティー・ディナー・ショーの場で挨拶を行いました。

このチャリティー・ディナー・ショーは2025年で17回目を迎え、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのCSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT」の一環として開催されています。

村山社長は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが関西大阪の子供たちをサポートし、子供たちが自身の可能性を信じ、個性や才能を発揮できるような活動に取り組んでいることを強調。

特にこのチャリティー・ディナー・ショーは、若者が同じスタートラインに立ち、未来への第一歩を踏み出す機会を提供することを目的としています。

村山社長は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが2026年で開業25周年を迎えることを述べ、パークのビジネスだけでなく、地域社会や日本全体の活性化に貢献する会社を目指すと表明しました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが届ける、心に残る特別な夜!

キャラクターのかわいらしさと、あたたかな“支援の輪”が融合した「Universal Wonder Night with PEANUTS」の紹介でした☆

